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Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... "Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da..."

Son aylarda ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz tüm bağlarını koparmış ve eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile mutlu olduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda oğlunun yeni yaşını kutlayan ünlü ismin bu sefer de kendi doğum günü vardı. Yeni yaşına giren şarkıcı, bakın doğum gününü nasıl kutladı...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:19
Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir bazı aile üyeleriyle yaşadığı gerginliklerle gündemdeydi. Mahkemeye taşınan bu anlaşmazlıkların ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım gelmişti. Deniz, kendisinden 23 yaş küçük eşi Samar Dadgar'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla adeta içini dökmüştü.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da...

Deniz, yaptığı yorumda hem duygusal hem de net bir mesaj vermişti: "Canım aşkım. Başaramadılar. O yüzden çok öfkeliler. Başaramayacaklar. O yüzden çok bitkinler. Sen ve oğlum tek varlıklarımsınız. En güzel hikayemsiniz."

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da...

Bu sözlerle ailesine açık bir gönderme yaptığı düşünülen Özcan Deniz'in paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bazı takipçileri, ünlü sanatçının son dönemde yaşadığı ailevi sorunlara rağmen eşi ve oğluyla kurduğu hayatı korumaya çalıştığını savunmuştu.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da...

Geçmişte ablası ve kardeşiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle magazin basınında sıkça yer alan Özcan Deniz'in bu açıklaması, taraflar arasındaki gerilimin henüz sona ermediğini de gözler önüne sermişti.

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da...

OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞLARDI
Dikkatini oğluna ve eşine çeviren Özcan Deniz gün oğlu Kuzey'in doğum gününü kutlamıştı.