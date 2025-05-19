Trend Galeri Trend Magazin Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... "Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da..."

Ailesiyle yıldızları bir türlü barışmıyordu! Özcan Deniz doğum gününü böyle kutladı... "Son yıllarım doğduğuma pişman edenlerle geçiyor olsa da..."

Son aylarda ailesiyle yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme gelen Özcan Deniz tüm bağlarını koparmış ve eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey ile mutlu olduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda oğlunun yeni yaşını kutlayan ünlü ismin bu sefer de kendi doğum günü vardı. Yeni yaşına giren şarkıcı, bakın doğum gününü nasıl kutladı...