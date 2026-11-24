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Ajda Pekkan 373 şarkının telif davasını kazandı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken sözler: 'Benim de içim rahat...'
Ajda Pekkan 373 şarkının telif davasını kazandı! Sinan Akçıl'dan dikkat çeken sözler: "Benim de içim rahat..."
Ajda Pekkan, 61 yıllık sanat hayatına yayılan 373 şarkının izinsiz dijital platformlarda yayınlanmasına karşı açtığı telif davasını kazanırken, mahkeme dijital kullanım haklarının Süperstar'a ait olduğuna hükmetti. GÜNAYDIN'a konuşan Sinan Akçıl, bu durum hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 07:08