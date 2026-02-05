Ajda Pekkan'dan biricik arkadaşı Suat Filiz'e duygulandıran doğum günü paylaşımı! "Yılların bana kattığı en güzel dost"

"DOĞRU SORUYU SORDUM"

Yaşadığı kazayı "Hiçbir şey sebepsiz değil" sözleriyle yorumlayan Semiramis Pekkan, hayata olan inancını da dile getirdi. "O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum" diyen sanatçı, bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.