Ajda Pekkan'dan biricik arkadaşı Suat Filiz'e duygulandıran doğum günü paylaşımı! "Yılların bana kattığı en güzel dost"

Türkiye'nin Süperstar'ı olarak tanınan Ajda Pekkan, kadim dostu Suat Filiz'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Pekkan'ın arkadaşı için yazdığı not takipçilerini duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 16:29
1964 yılında 'Göz Göz Değdi Bana' şarkısıyla giriş yaptığı müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Ajda Pekkan, sık sık fit görünümü ve güzelliğiyle anılıyor. Ancak bunların çok ötesinde, sevdiklerine ve değer verdiklerine karşı olan vefasıyla da biliniyor.

"EN KIYMETLİ SIRDAŞ"

Süperstar Ajda Pekkan, yıllardır çok sevdiği biricik dostu ve "Yılların bana kattığı en kıymetli dost, sırdaş, yoldaş" olarak tanımladığı Suat Filiz'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Pekkan, bu paylaşımıyla sevenlerine verdiği değer ve kıymet ile bir kez daha örnek oldu.

SÜPERSTAR'IN VEFASI BİRİCİK KARDEŞİ SEMİRAMİS PEKKAN'DA DA KENDİNİ BELLİ ETMİŞTİ!

Yılbaşı gecesi sahnelerde olmak yerine bambaşka bir yerde olan Pekkan'ın bu kararının arkasındaki duygusal sebep hayranlarını gözyaşlarına boğmuştu. Herkes Süperstar'ın sahnede şov yapmasını beklerken, o parayı değil "canından öte" gördüğü o ismi seçmişti. İşte Ajda Pekkan'ın milyonları elinin tersiyle itip soluğu Bodrum'da almasının ardındaki o yürek burkan gerçek...

Türkiye'nin Süperstarı Ajda Pekkan, 2026 yılına girerken sergilediği vefalı duruşla gönülleri fethetmişti. Yılbaşı gecesi sahne alması için Bakü, Kıbrıs ve Ankara'dan gelen rekor teklifleri elinin tersiyle iten sanatçının, bu kararının arkasında yatan neden ortaya çıkmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Süperstar, geçtiğimiz yıl akciğerinde kist tespit edilen ve tedavi sürecine başlanan kardeşi Semiramis Pekkan'ı bu zor günlerinde yalnız bırakmak istememişti. Toplam değeri 20 Milyon TL'yi bulan üç ayrı sahne teklifini reddeden Pekkan, organizatörlerin "Fiyatı artıralım" ısrarlarına rağmen kararından dönmemişti.

"ÖNCELİĞİM PARA DEĞİL AİLEM"

Kardeşine olan düşkünlüğüyle bilinen sanatçı, teklif getirenlere kapıları kesin bir dille kapatarak, "Bu yeni yılda sahne yapmayacağım. Bu süreçte kardeşim Semiramis ile olmak istiyorum" yanıtını vermişti.

Süperstar, 2026'nın ilk saatlerini ve yılın ilk haftasını, tedavisini sürdüren kardeşiyle birlikte Bodrum'daki villasında geçirme kararı almıştı. Yakın çevresine "Paradan daha önemli değerler var. Ailem benim önceliğim" dediği öğrenilen Ajda Pekkan'ın bu fedakarlığı, hayranlarından ve sanat camiasından büyük takdir toplamıştı. Ajda Pekkan'dan "Hayır" yanıtını alan mekanlar ise yılbaşı programları için apar topar başka sanatçı arayışına girmişti.

NELER OLMUŞTU?

Süperstar Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir akciğerindeki tümör ile mücadele ediyor.

Pekkan, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "2025'in son ayları hayatımda bir zelzele oldu. Ciddi bir olay atlattım. Tabii ki bunun inişleri çıkışları oldu. Doktorum tümörüm nedeniyle terapi görmem gerektiğini söyledi. Ağır bir tedavi süreci geçirdim. 'Neden ben' diye kendi kendime sordum."

ACISI BİR GÜN ÇIKIYOR
Pekkan hastalığının nedeninin de tütün kullanımı olduğunu açıkladı: "Doktorum daha önce kullandığım tütünün hastalığımda etkili olduğunu söyledi. Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. Geçmişte yaşadığım bu alışkanlığın hesabını bugün veriyorum. Buna başladığım zaman normal geliyordu zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz."

NELER OLMUŞTU?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, sosyal medyada yayınladığı video ile hayranlarını hem üzdü, hem de umutlandırmıştı. Sanatçı, yaşadığı bir kaza sayesinde ölümden döndüğünü anlattığı anlar adeta viral olmuştu.

BİR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü sanatçı, köpeği Tina'yı akşam tuvalete çıkardığı sırada talihsiz bir kaza yaşadı. Bir demire çarparak düşen Pekkan, herhangi bir ciddi kırık olmasa da hastaneye gitmek zorunda kaldı. Bu olayı "ilahi bir mesaj" olarak tanımlayan sanatçı, yaşadığı düşüşün ardından sağlık kontrollerini yaptırmaya karar verdi.

"Allah'ım, bana bu düşüşü neden yaşattın?" diyerek hastaneye gittiğini anlatan Pekkan, o gün aldığı kararın hayatını değiştirdiğini ifade etti.

Semiramis Pekkan hastane odasından duyurdu! Hayranlarını endişelendiren "kanser" teşhisi: "Her şey o kaza sayesinde…"

KONTROLLERDE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Hastanede yapılan ilk tetkiklerde ciddi bir bulguya rastlanmadı. Ancak ünlü sanatçı, tedbiri elden bırakmadı ve yaklaşık 10 gün sonra beyin tomografisi ile kontrollerini sürdürdü. Bu süreçte kapsamlı bir check-up yaptırmaya karar veren Pekkan, işte o anda hayatının şokunu yaşadı.

Doktorların akciğerlerinde bir kitle tespit ettiğini söyleyen sanatçı, bu bulgunun erken teşhis sayesinde fark edildiğini belirtti. Sol akciğerinin alt lobunun alınmak zorunda kaldığını dile getiren Pekkan, "Eğer o düşüşü yaşamamış olsaydım belki de çok geç olacaktı" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

"DOĞRU SORUYU SORDUM"

Yaşadığı kazayı "Hiçbir şey sebepsiz değil" sözleriyle yorumlayan Semiramis Pekkan, hayata olan inancını da dile getirdi. "O düşüş benim için hayatiydi ama ben doğru soruyu sordum" diyen sanatçı, bu sayede erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.

TAKİPÇİLERİNE MESAJ: "KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN"

Sevenlerine seslenen Pekkan, düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en büyük avantaj olduğunu söyleyen sanatçı, kendi hikâyesini örnek göstererek takipçilerini bilinçlendirdi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Semiramis Pekkan, geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili yeni bir video yayınladı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Semiramis Pekkan, tedavi sırasında saçlarının döküldüğünü açıklayarak hayranlarını üzdü.

"SAÇLARIMI KAYBETTİM PERUK YAPTIRDIM"

Pekkan YouTube için çektiği videoda, "Kötü bir şey olmuyor. Koruma tedavisi alıyorum zehir veriyorlar insanın içine… Aslında o zehir başka tatsızlıklar yapabilir diye endişeleniyorlar. İnsan o tedavilerde saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir ne olacak, 4 tane peruk yaptırdım kendime" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE VERDİĞİ RÖPORTAJDA İSE YAŞADIĞI ZOR GÜNLERDEN BAHSETMİŞTİ!

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, kişisel yaşamı ve meslek hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 35 yıllık evliliğini Hintli iş insanı Gulu Lalvani ile sonlandıran Pekkan, geçmişte yaşadığı zorluklara dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanat hayatının başlarında ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar çektiğini belirten sanatçı, açlığın ne demek olduğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Tiyatroya büyük bir tutkuyla adım attığını ifade eden Pekkan, mesleğini severek yapmasına rağmen ekonomik olarak karşılığını alamadığını dile getirdi.

"Bir avuç üzümle akşamı geçirdiğim geceler oldu" diyen Pekkan, bu dönemin kendisine önemli dersler kazandırdığını vurguladı.