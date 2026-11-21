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Ajda Pekkan'dan yürek ısıtan hareket! Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin üç yavrusuna yuva oldu...
Ajda Pekkan'dan yürek ısıtan hareket! Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin üç yavrusuna yuva oldu...
Süperstar Ajda Pekkan, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin dünyaya getirdiği üç yavruyu sahiplendi. Sinan Akçıl'ın destek çağrısının ardından harekete geçen Pekkan, minik dostlara sıcak bir yuva açarak örnek davranışıyla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 11:14