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Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…
Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…
Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutan Semiramis Pekkan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu gündem oldu. Teyzesi Ajda Pekkan gibi iki dev sanatçının gölgesinde kalmayan Zoran'ın zekası Einstein'ı bile solladı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:00
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:05