Trend Galeri Trend Magazin Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutan Semiramis Pekkan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu gündem oldu. Teyzesi Ajda Pekkan gibi iki dev sanatçının gölgesinde kalmayan Zoran'ın zekası Einstein'ı bile solladı!

Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:00 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:05
Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile sinema ve müziğin unutulmaz figürlerinden olan kardeşi Semiramis Pekkan, onlarca yıldır sanat dünyasının zirvesinde yer alıyor.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Ancak son dönemde hayranlarını derinden üzen gelişmeler yaşanmış, Semiramis Pekkan peş peşe geçirdiği sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Yaşadığı bu zorlu süreçlerde en büyük destekçisi ise her an yanında olan ablası Ajda Pekkan olmuştu.

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Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Sanat dünyasının bu iki dev ismi el ele vererek zor günleri atlatırken, ailenin kameralardan köşe bucak saklanan gizli bir üyesi ilk kez bu kadar net şekilde gündeme geldi.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Zor günleri geride bırakan Semiramis Pekkan'ın özel hayatı ve ailesi, bu gelişmeyle birlikte yeniden mercek altına alındı. Semiramis Pekkan, 1987 yılında Hintli milyarder iş insanı Gulu Lalvani ile dünyaevine girmişti. Magazin dünyasında uzun süre konuşulan bu evlilikten, çiftin "Zoran" adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Yolları her ne kadar ayrılsa da dostlukları baki kalan çift, evliliklerini 1996 yılında resmi olarak sonlandırdı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

İşte o dönemlerden beri kameralardan tamamen uzak, adeta bir sır gibi büyütülen Zoran Lavlani, şimdilerde başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

NE MAGAZİN NE SANAT DÜNYASI... ONUN ROTASI ÇOK BAŞKA!

Annesi Semiramis Pekkan ve teyzesi Ajda Pekkan gibi iki dev sanatçının gölgesinde büyüyen Zoran, ailesinin aksine spot ışıklarını değil, bilimi ve finansı seçti. Eğitim hayatını İsviçre, İngiltere ve ABD gibi dünyanın en prestijli ülkelerinde tamamlayan genç dahi, rotasını teknoloji ve finans dünyasına çevirdi.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Daha genç yaşlarında Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerinde üst düzey görevler alarak kendi ayakları üzerinde durmayı başaran Zoran hakkında annesi Semiramis Pekkan'ın sözleri ise duyanları şaşkına çeviriyor. Pekkan'ın, "IQ'su Einstein'dan yüksek, günde tam 45 gazete okuyor" diyerek gururla bahsettiği Zoran Lavlani, şimdilerde teknoloji dünyasında adından dahi olarak söz ettiriyor.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

SAFİYE SOYMAN

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Sanatçı, Ziya Akaröz ile gerçekleştirdiği ilk evliliğinden dünyaya gelen biricik kızı Ümran Akaröz'ün doğum gününü Instagram üzerinden yayınladığı duygusal satırlarla kutladı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Kızıyla olan bağını her fırsatta dile getiren Soyman, paylaşımının altına şu notu düştü:

"Canım kızım ümranım benim iyi ki doğdun ömrüm benim. Doğum günün kutlu ve musmutlu olsun evlatlarımla sevdiklerinle seni çok seviyorum"

Safiye Soyman'dan kızı Ümran'a duygusal doğum günü notu: "İyi ki doğdun ömrüm"

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Ümran'ın yeni yaşını tebrik eden ünlü sanatçının bu içten sevinci, kısa sürede takipçilerinden binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik yorumu aldı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

YILDIZ KAPLAN

1996-2001 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekran dünyasına veda etmişti.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Uzun yıllardır medyanın ve kameraların uzağında, ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

MEZUNİYET POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

"GURURUM, ÖMRÜM"

Oğlunun lise mezuniyet törenine eşiyle birlikte katılan Yıldız Kaplan, törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Yıllardır kameralardan uzak büyüyen oğlunun son halini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan paylaştığı hikayeye, "Benim saygılı efendi oğlum. Gururum, ömrüm" notunu düştü.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

CEMRE KEMER

Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Kemer'in, " Çok şükür" paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

İSMAİL BALABAN

İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

Ajda Pekkan’ın ailesindeki gizli deha! Semiramis Pekkan’ın sır gibi sakladığı oğlu ortaya çıktı: IQ’su Einstein’dan bile yüksek…

Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti.