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Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

'Akasya Durağı', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Doktorlar' gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu İlhami Adsal dün gece hayatını kaybetti. Usta oyuncu, düzenlenen cenaze töreninin ardından sessiz sedasız köy mezarlığında toprağa verildi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:48 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 16:25
Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!
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'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi Türk televizyon tarihinin iz bırakan dizilerinde rol alan usta oyuncu İlhami Adsal, bir süredir tedavi gördüğü Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

CENAZE TÖRENİNDE DİKKAT ÇEKEN VEFASIZLIK

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Suluca köyünde düzenlenen cenaze törenine merhum oyuncunun ailesi, yakınları ve köy halkı katıldı.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

Tiyatro ve dizi sektöründen meslektaşlarının törende yer almaması dikkat çekerken, sanat dünyasından katılımın olmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

SULUCA KÖYÜ MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Merhum İlhami Adsal'ın cenazesi, köy camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin dualarıyla Suluca Köyü Mezarlığına defnedildi.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

PEK ÇOK UNUTULMAZ PROJEDE YER ALDI

Kariyeri boyunca Türk sinema ve televizyon dünyasında birçok projede karakter oyuncusu olarak yer alan Adsal; 'Doktorlar', 'Küçük Kadınlar', 'Güllerin Savaşı' ve 'Börü' gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlardaki performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

İLHAMİ ADSAL KİMDİR?

23 Mart 1947 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen İlhami Adsal, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra KHEM Tiyatro Bölümünü tamamladı.

Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

Tiyatro temelinin ardından oyunculuk kariyerine adım atan usta isim, uzun yıllar boyunca çok sayıda reklam filmi, sinema ve televizyon projesinde yer aldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör