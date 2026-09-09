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Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!
Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!
'Akasya Durağı', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Doktorlar' gibi popüler yapımlarda rol alan oyuncu İlhami Adsal dün gece hayatını kaybetti. Usta oyuncu, düzenlenen cenaze töreninin ardından sessiz sedasız köy mezarlığında toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 09.09.2026 15:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 16:25