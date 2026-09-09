Akasya Durağı ve Kurtlar Vadisi’nde rol almıştı! Usta oyuncu İlhami Adsal bir avuç insanla toprağa verildi!

PEK ÇOK UNUTULMAZ PROJEDE YER ALDI

Kariyeri boyunca Türk sinema ve televizyon dünyasında birçok projede karakter oyuncusu olarak yer alan Adsal; 'Doktorlar', 'Küçük Kadınlar', 'Güllerin Savaşı' ve 'Börü' gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlardaki performanslarıyla hafızalarda yer edinmişti.