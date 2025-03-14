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Akasya Durağı'nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

Yıllarca ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisinde haylaz Can karakterini canlandıran Erimşah Bora'nın son hali sosyal medyayı salladı.Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 26 yaşındaki Erimşah Bora'nın yeni mesleği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:39
Akasya Durağı’nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Akasya Durağı’nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.