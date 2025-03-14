Trend
Galeri
Trend Magazin
Akasya Durağı'nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı
Akasya Durağı'nın çocuk yıldızıydı...Erimşah Bora yeni işi ve son haliyle sosyal medyayı salladı
Yıllarca ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisinde haylaz Can karakterini canlandıran Erimşah Bora'nın son hali sosyal medyayı salladı.Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 26 yaşındaki Erimşah Bora'nın yeni mesleği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:39