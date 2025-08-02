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Kamuran Akkor'un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı
Kamuran Akkor'un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı
Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift geleneklere uydu, kına gecesi yaptı.
Giriş Tarihi: 02.08.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 10:13