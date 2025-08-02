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Kamuran Akkor'un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan Sitare Akbaş ile oyuncu ve müzisyen Cengiz Orhonlu evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift geleneklere uydu, kına gecesi yaptı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 10:13
Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Sitare Akbaş, uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan ve hem dram hem komedi türündeki yapımlarda sergilediği performansla dikkat çeken bir isim.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

İlk oyunculuk deneyimini yıllar önce fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteriyle yaşayan Akbaş, o dönemde genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla izleyicinin hafızasında yer etti. O günden bu yana birçok önemli projede rol alan Akbaş, etkileyici performanslarıyla kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sitare Akbaş, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Şimdilerde ise kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu'ya kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, nişanlanarak bu aşkı resmileştirme yolunda ilk adımı atmıştı.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninde sade ve zarif tarzıyla göz kamaştıran Sitare Akbaş, uzun, pastel tonlarında bir elbise tercih etmişti.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Duru güzelliği ve zarif duruşuyla geceye damgasını vuran oyuncu, sosyal medyada da takipçilerinden tam not almıştı.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Geçen günlerde nişanlanan Sitare Akbaş, şimdi de geleneklere uygun şekilde bir kına gecesi düzenledi.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Çiftin kına gecesi fotoğrafları da geceye katılan konuklar tarafından paylaşıldı.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

İkilinin bu özel gecesine Elçin Afacan, Melisa Doğu, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi ortak oldu.

İkinin 3 Ağustos günü İstanbul'da evleneceği öğrenildi.

Kamuran Akkor’un torunuyla nişanlanmıştı...Sitare Akbaş geleneklere uydu, kına gecesi yaptı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 doğumlu olan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

Televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu, bugüne kadar Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, ve İstanbul Sokakları gibi birçok yapımda rol aldı. Aynı zamanda dört uzun metrajlı ve iki kısa filmde kamera karşısına geçti.