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Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu'nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: 'Neredeydin bugüne kadar?'
Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu'nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: "Neredeydin bugüne kadar?"
Ekranların aranan yüzü Akın Akınözü, kalbini kaptırdığı moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşkında birinci yılı geride bıraktı. Başarılı oyuncunun özel hayatındaki bu mutlu anlar hayranlarını heyecanlandırırken, sevgilisinin 1. yıl dönümü mesajı çok beğenildi.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:30