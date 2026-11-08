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 Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu'nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: "Neredeydin bugüne kadar?"

Ekranların aranan yüzü Akın Akınözü, kalbini kaptırdığı moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu ile aşkında birinci yılı geride bıraktı. Başarılı oyuncunun özel hayatındaki bu mutlu anlar hayranlarını heyecanlandırırken, sevgilisinin 1. yıl dönümü mesajı çok beğenildi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:30
Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

'Hercai', 'Veliaht' ve 'Kaderimin Oyunu' gibi dev projelerle adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu Akın Akınözü, özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Sandra Pestemalciyan ile olan uzun süreli ilişkisi sona erdikten sonra kalbini aşka kapatan 35 yaşındaki oyuncu, aşk orucunu nihayet bozmuştu.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Gönlünü ünlü moda tasarımcısı Melis Uzunoğlu'na kaptıran Akınözü, yeni ilişkisini katıldığı bir etkinlikte herkese ilan etmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Ekranlardaki başarılı kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının merkezinde yer alan yakışıklı oyuncu, şimdilerde sevgilisiyle yaşadığı büyük mutlulukla adından söz ettiriyor.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Mayıs ayında katıldıkları bir etkinlikte birlikteliklerini gözler önüne seren Akın Akınözü ile Melis Uzunoğlu, birlikteliklerinde birinci yılı geride bıraktı. Zaman zaman keyifli anlarına dair kareleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan ikiliden yeni bir paylaşım geldi.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Birinci yıl dönümlerini kutlayan ikiliden Melis Uzunoğlu, sevgilisiyle romantik fotoğraflarını yayımladı.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Karelerine duygusal bir not düşen Uzunoğlu, "Nerdeydin sen bugüne kadar... Daha nice senelerimiz olsun. Bizim birlikte biriktirecek daha çok kahkahamız var. Aşık olmak müthiş bir şeymiş, seninle anladım" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Akın Akınözü de sevgilisine "İyi ki..." sözleriyle karşılık verdi.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

Peki özel hayatı merak konusu olan Akın Akınözü'nün nereli olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü oyuncu 22 Eylül 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

SİNEM KOBAL
İstanbul

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

HANDE ERÇEL

Bandırma

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

PINAR DENİZ

Adana

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Akın Akınözü ve sevgilisi Melis Uzunoğlu’nun aşkında 1. yıl! Romantizmin dozunu artırdı: Neredeydin bugüne kadar?

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur