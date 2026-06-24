Trend
Galeri
Trend Magazin
Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu
Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu
Alan Hakko'nun eski sevgilileri Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu'nun birlikte paylaştığı kare sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin samimi pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:07
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:22