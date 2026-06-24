Trend Galeri Trend Magazin Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Alan Hakko'nun eski sevgilileri Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu'nun birlikte paylaştığı kare sosyal medyada dikkat çekti. İkilinin samimi pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 12:22
Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Alan Hakko'nun eski sevgilileri Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu'nun dikkat çeken ortak paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

İkilinin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırdı.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Alan Hakko, Oflaz'la 2 yıl aşk yaşamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Hakko ardından Selin Yağcıoğlu ile ilişkiye başladı. Ancak ikilinin aşkı sona erdi.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Selin Yağcıoğlu, şimdilerde Kerem Bürsin ile aşk yaşıyor.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

'Güneşi Beklerken' dizisindeki çıkışıyla hafızalara kazınan, ardından 'Sen Çal Kapımı' ve 'Ya Çok Seversen' gibi yurt dışında da büyük ses getiren projelerle kariyerinin zirvesine tırmanan Kerem Bürsin, son dönemde sadece başarılarıyla değil, özel hayatıyla da markaj altında.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Yakışıklılığıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu, fenomen Selin Yağcıoğlu ile yaşadığı birliktelikle magazin gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Her hareketi mercek altına alınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca etkileşim alan Bürsin, bu kez takipçilerini duygulandıran bir kareyle gündeme geldi.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ancak anlamlı günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, kural bozmadı.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Ünlü oyuncu, son olarak annesinin yeni yaşını kutlamak için Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçilerin odak noktası ikili arasındaki inanılmaz benzerlik oldu. Kerem Bürsin ve annesi arasındaki hatların benzerliği, "Adeta kopyası" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

ALİNA BOZ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

BARIŞ ALPER YILMAZ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

NESLİHAN ATAGÜL

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Alan Hakko’nun eski sevgilileri buluştu! Merve Oflaz ve Selin Yağcıoğlu’nun paylaşımı gündem oldu

SERENAY SARIKAYA