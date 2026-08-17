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Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...
Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...
Son konserinde dinleyicilerine müzik ziyafeti sunan Sibel Can, sahnedeki son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının görüntüsünü değerlendiren kimi takipçileri kilo aldığını ileri sürerken, kimileri ise kıyafet ve sahne ışıklarının görüntüyü etkilediğini savundu.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 10:14