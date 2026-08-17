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Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü... 

Son konserinde dinleyicilerine müzik ziyafeti sunan Sibel Can, sahnedeki son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü şarkıcının görüntüsünü değerlendiren kimi takipçileri kilo aldığını ileri sürerken, kimileri ise kıyafet ve sahne ışıklarının görüntüyü etkilediğini savundu.

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Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 10:14
Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Sibel Can, güçlü sesi ve sahnedeki zarif duruşuyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde özel bir yere sahip.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Başarılı sanatçı, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Sevilen sanatçı, son sahne performansında tercih ettiği vücudu saran elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Kameralara yansıyan karelerde başarılı sanatçının göbek bölgesindeki belirginlik takipçilerin gözünden kaçmadı.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Fotoğraflar kısa sürede yayılırken, kimi kullanıcılar bu durumu dar elbise ve ters ışık mağduriyeti olarak yorumladı, kimileri ise kilo değişimine bağladı.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE

Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra "Can" ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

İBRAHİM TATLISES - İBRAHİM TATLI

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

YALIN: HÜSEYİN YALIN

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK

Aldığı kiloların mı, kıyafetin kurbanı mı? Sibel Can’ın konserindeki son görüntüsü takipçilerini ikiye böldü...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT