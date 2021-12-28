Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile yürek hoplattı! Birsu Demir gömleğinin düğmelerini açtı derin dekoltesi olay yarattı!

Alemin Kıralı dizisi ile hafızalara kazınan o dönemin çocuk oyuncularından Birsu demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.
Değişimi ile dikkat çeken ve dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir cüretkar pozları ile dudak uçuklattı.
Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle mest ediyor.
Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarına yenilerini ekledi.