Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile yürek hoplattı! Birsu Demir gömleğinin düğmelerini açtı derin dekoltesi olay yarattı!

Alemin Kıralı dizisi ile hafızalara kazınan o dönemin çocuk oyuncularından Birsu demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.

Değişimi ile dikkat çeken ve dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir cüretkar pozları ile dudak uçuklattı.