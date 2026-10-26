Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı aldı. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.