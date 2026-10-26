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Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, bebek öncesi yaşam alanlarında köklü değişikliğe gitti. Çift Emirgan'daki villalarında baştan aşağı tadilat yaptırmaya karar verdi! İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:22
Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

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Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı aldı. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

BARIŞ ALPER YILMAZ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA