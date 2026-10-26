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Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!
Alina Boz ve Umut Evirgen’den bebek öncesi büyük hazırlık! Emirgan’daki villalarını tepeden tırnağa değiştiriyorlar!
İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, bebek öncesi yaşam alanlarında köklü değişikliğe gitti. Çift Emirgan'daki villalarında baştan aşağı tadilat yaptırmaya karar verdi! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 09:22