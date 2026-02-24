Alişan, kızı Eliz ile Celal Karatüre’nin ilahisini okudu

"BABAN HER AN YANINDA OLACAK"

Ünlü sanatçı yayınladığı karelere ise şu notu düşmüştü: "Benim minik kızım büyüyor. Böyle başladı hikayemiz ve senin gibi bir evlat verdiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum. Tek dileğim Allah'tan sağlıkla büyü ve Allah izin versin her anına şahit olayım canım kızım. Beni, anneni ve tüm aileni her zaman başarılarınla gururlandıracağın günlerimiz olsun İnşallah. Baban ihtiyacın olduğu her an yanında olacak. Seni çok seviyorum canım kızım, iyi ki doğdun". Alişan duygusal paylaşımıyla çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.