Trend Galeri Trend Magazin Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

 Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

2025'in yaz aylarından bu yana iş insanı Allan Hakko ile doludizgin bir aşk yaşayan Pelin Uluksar, ilişkisindeki mutluluğun sırrını paylaştı. Birlikteliklerini dolu dizgin sürdüren güzel oyuncunun, "Aşkı canlı tutmak" üzerine kurduğu 3 altın kural sosyal medyada çok konuşuldu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:11 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 09:17
Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Ekranların sevilen ve başarılı isimlerinden Pelin Uluksar, yer aldığı iddialı projelerdeki oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve kariyerindeki basamakları hızla tırmanan ünlü oyuncu, özel hayatındaki mutlu gidişatla da magazin gündeminden düşmüyor.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Bir süredir sosyetenin tanınan iş insanlarından Allan Hakko ile doludizgin bir birliktelik yaşayan Pelin Uluksar, ilişkisindeki uyumla dikkat çekiyor.

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Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Son olarak dolu dizgin devam eden bu aşkla adından sıkça bahsettiren güzel oyuncu, bir ilişkiyi canlı tutmanın ve mutlu bir birliktelik sürdürmenin sırrını paylaştı.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

İlişkilerde karşılıklı anlayışın önemine vurgu yapan Pelin Uluksar, bir ilişkiyi canlı tutan dinamikleri şu sözlerle sıraladı:

"Bir ilişkide merak duygusunu korumak, gerçekten dinlemeye devam etmek ve karşınızdaki insanın zaman içinde değişen yönlerini keşfetmeye açık olmak çok kıymetli. Gerçek sevgi, karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak değil; onun potansiyelini ortaya çıkarabileceği güvenli bir alan yaratabilmektir."

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Açıklamaları ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen güzel oyuncunun hayatı da hayranları tarafından merak konusu oldu.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

Doğma büyüme İstanbullu olan başarılı oyuncu Pelin Uluksar, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

Mersin

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

BURAY

Kıbrıs

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

PINAR DENİZ

Adana

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur