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Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...
Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...
2025'in yaz aylarından bu yana iş insanı Allan Hakko ile doludizgin bir aşk yaşayan Pelin Uluksar, ilişkisindeki mutluluğun sırrını paylaştı. Birlikteliklerini dolu dizgin sürdüren güzel oyuncunun, "Aşkı canlı tutmak" üzerine kurduğu 3 altın kural sosyal medyada çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 09:17