 Allan Hakko’nun kalbini böyle çalmış! Ünlü oyuncu Pelin Uluksar aşkı canlı tutan 3 altın kuralı sıraladı...

İlişkilerde karşılıklı anlayışın önemine vurgu yapan Pelin Uluksar, bir ilişkiyi canlı tutan dinamikleri şu sözlerle sıraladı:

"Bir ilişkide merak duygusunu korumak, gerçekten dinlemeye devam etmek ve karşınızdaki insanın zaman içinde değişen yönlerini keşfetmeye açık olmak çok kıymetli. Gerçek sevgi, karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak değil; onun potansiyelini ortaya çıkarabileceği güvenli bir alan yaratabilmektir."