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Almanya'dan Adana'ya uzanan heyecanlı yolculuk... 'Güneşin Doğduğu Yer' sete çıktı!

atv ekranlarında yayınlanacak TIMS&B Productions imzalı 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde Kenan Kozan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Burak Özçivit, merakla beklenen proje için sete çıktı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 16.08.2026 06:41
Almanya’dan Adana’ya uzanan heyecanlı yolculuk... ’Güneşin Doğduğu Yer’ sete çıktı!

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

Almanya’dan Adana’ya uzanan heyecanlı yolculuk... ’Güneşin Doğduğu Yer’ sete çıktı!

BURAK ÖZÇİVİT, KENAN KOZAN KARAKTERİYLE EKRANA DÖNÜYOR

Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı duyuruldu. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Almanya’dan Adana’ya uzanan heyecanlı yolculuk... ’Güneşin Doğduğu Yer’ sete çıktı!

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

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Haber Girişi Gözde Nur - Editör