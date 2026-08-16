Almanya’dan Adana’ya uzanan heyecanlı yolculuk... ’Güneşin Doğduğu Yer’ sete çıktı!

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor. Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.