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Almeda Baylan'dan Günaydın'a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! "Vicdan azabı çekiyorum"

Bir TV yarışmasına katılarak adını duyuran Almeda Baylan, Güllü'nün ölümünden önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini SABAH'a anlattı. O sırada Bursa'da olduğunu ve reklam işi nedeniyle gidemediğini belirten Baylan, Güllü'nün kendisine "Tuğberk de gelecek, sen de gel" dediğini aktardı. "Yarın gelirim" diyerek gitmediğini, aynı gece Güllü'nün ölüm haberini aldığını söyleyen Baylan, "Vicdan azabı çekiyorum. Bilseydim böyle bir şey olacağını her şeye rağmen giderdim" dedi.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 07:02
Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

Güllü'nün kendisine daha önce "Bunlar benim ölümüm olacak" şeklinde sözler söylediğini de anlatan Baylan, sanatçının çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını paylaştığını belirtti. Baylan, 1 Ekim'deki duruşmayı takip edeceğini ve olayın aydınlatılmasını beklediğini söyledi.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

Güllü adıyla tanınan sanatçı Gül Tut'un Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala, olay gecesine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

Almeda Baylan, Güllü'nün öldüğü gün kendisini Yalova'ya davet ettiğini SABAH'a anlattı. Baylan, olaydan önce Bursa'da bulunduğunu ve Survivor yarışmacısı bir arkadaşı ile bir reklam çalışması nedeniyle Yalova'ya gidemediğini belirtti. Güllü'nün kendisini telefonla davet ettiğini söyleyen Baylan, "Yarın gelirim, işlerimi halledeyim" dediğini aktardı.

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Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

"TUĞBERK DE GELECEK, SEN DE GEL"
Güllü'nün kendisine, oğlu Tuğberk'in de geleceğini söylediğini belirten Baylan, "Tuğberk de gelecek, sen de gel" şeklindeki sözlerini aktardı. Baylan, planın sonradan değişmiş olabileceğini ancak kendisine o gece için böyle bir davet geldiğini ifade etti. Baylan, Güllü'nün ölüm haberini aynı gece arkadaşlarının kendisini uyandırmasıyla öğrendiğini söyledi. Yaşadığı üzüntüyü anlatan Baylan, olayın ardından kendisini sorguladığını belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. İnanın. Bilseydim böyle bir şey olacağını, her şeye rağmen giderdim" dedi.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

"KEŞKE O GECE GİTSEYDİM"
Güllü'nün kendisini davet ettiği halde gidememiş olmasının kendisinde ağır bir vicdan yükü oluşturduğunu belirten Baylan, çevresindekilerin kendisine "Sen gitseydin de aynı olay yaşanabilirdi" dediğini ancak bunun kendisini rahatlatmadığını söyledi. Baylan, "Herkes bana böyle söylüyor. Ama ben yine de bilseydim böyle bir şey olacağını giderdim" ifadelerini kullandı.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

"BUNLAR BENİM ÖLÜMÜM OLACAK" DEMİŞ
Güllü ile yaptığı görüşmeler sırasında sanatçının zaman zaman ölümünden söz ettiğini de anlatan Baylan, "Bunlar bir gün benim ölümüm olacak" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

KISA SÜREDE ANNE-KIZ YAKINLIĞI
Almeda Baylan, Güllü ile yıllardır tanışmadıklarını, aralarındaki iletişimin Survivor sonrasında sosyal medya üzerinden başladığını anlattı. Güllü'nün kendisine yönelik güzel paylaşımlar yaptığını gördüğünü belirten Baylan, daha sonra bir Güllü şarkısını paylaşarak sanatçıyı etiketlediğini, bunun ardından iletişim kurduklarını söyledi.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

İkilinin kısa sürede yakınlaştığını anlatan Baylan, Güllü'ye "anne", "canım" ve "aşkım" şeklinde hitap ettiğini belirtti. Baylan, Güllü'nün zaman zaman çocuklarıyla ilgili kırgınlıklarını da kendisine anlattığını ifade ederek, sanatçının "Böyle bir çocuğum olmadı, keşke olsaydı, beni dinlemiyorlar" şeklinde yakınmalarda bulunduğunu söyledi.

Almeda Baylan’dan Günaydın’a özel açıklama: O gece Güllü’nün davetini geri çevirmiş! Vicdan azabı çekiyorum

"ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM"
Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasını da takip edeceğini belirten Baylan, adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. Baylan, soruşturma kapsamında tanıkların dinleneceğini belirterek, 1 Ekim'deki duruşmada bazı konuların daha netleşmesini beklediğini ifade etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör