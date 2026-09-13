Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata’nın doğum gününü böyle kutladılar...

Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çiftin bu gönderisi de sosyal medyada ilgi gördü. Alp Kırşan paylaşımına ise, "Canım oğlum Ata, nice sağlıklı bol kahkahalı danslı yaşların olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Sevenleri ve yakın çevresi, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla küçük Ata'nın 8'inci yaşını kutlayarak aileye güzel dileklerini iletti.