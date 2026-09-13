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Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata'nın doğum gününü böyle kutladılar...

Ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ile birlikte oğulları Ata'nın yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı. Kırşan'ın oğluna yazdığı duygu dolu mesaj kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 12:45
Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata’nın doğum gününü böyle kutladılar...

2014 yılında nikâh masasına oturan oyuncu ve sunucu Alp Kırşan ile Zeynep Dörtkardeşler çifti, mutlu evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İki erkek çocuk sahibi olan ünlü çift, oğulları Ata'nın yeni yaşını kutladı.

Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata’nın doğum gününü böyle kutladılar...

8 yaşına basan Ata için ailece bir araya gelen Kırşan ve Dörtkardeşler, bu özel günü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla taçlandırdı. Çiftin birlikteliklerini simgeleyen aile pozuna kısa sürede çok sayıda beğeni geldi.

Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata’nın doğum gününü böyle kutladılar...

Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü çiftin bu gönderisi de sosyal medyada ilgi gördü. Alp Kırşan paylaşımına ise, "Canım oğlum Ata, nice sağlıklı bol kahkahalı danslı yaşların olsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü. Sevenleri ve yakın çevresi, paylaşımın altına yaptıkları yorumlarla küçük Ata'nın 8'inci yaşını kutlayarak aileye güzel dileklerini iletti.

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Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata’nın doğum gününü böyle kutladılar...

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