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Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata'nın doğum gününü böyle kutladılar...
Alp-Zeynep Kırşan çiftinden mutlu aile pozu! Oğulları Ata'nın doğum gününü böyle kutladılar...
Ünlü sunucu ve oyuncu Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan ile birlikte oğulları Ata'nın yeni yaşını sosyal medyada paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı. Kırşan'ın oğluna yazdığı duygu dolu mesaj kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 12:45