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Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! “Hayatımın en özel günü”

2019 yılında nikah masasına oturan İpek Açar ile Alper Kömürcü, evliliklerinin 7. yılını kutladı. Alper Kömürcü, nikah günlerine ait fotoğrafı "Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak eşine olan sevgisini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:56
Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Usta sanatçı Kayahan'la evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı bulunan İpek Açar, Kayahan'ın 2015 yılındaki vefatının ardından 2019'da müzisyen Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Açar, Çocuk Esirgeme Kurumu'na evlat edinme süreci için başvurdukları sırada, beklenmedik şekilde hamile olduğunu öğrenmiş ve bu haberle büyük mutluluk yaşamıştı.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Mutlu evliliklerini sürdüren Açar ile Kömürcü çifti, 14 Aralık 2023 tarihinde Ömer Alp adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Son olarak Alper Kömürcü, eşi İpek Açar ile evliliklerinin 7. yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Kömürcü, nikah günlerinden bir kareyi "Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak duygularını dile getirdi.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

DOĞUM GÜNÜNÜ PARTİSİ DÜZENLEDİLER
Geçen aylarda ünlü çift, Ömer adını verdikleri çocuklarının 2. yaşını kutlamıştı.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Araba temasıyla organize edilen partide aile mumları birlikte üflemişti.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

ABLASI DA KUTLADI!
Açar, Londra'da eğitim gören 25 yaşındaki kızı Aslı Gönül Açar'ı da görüntülü arayarak kutlamaya dahil etmişti.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile beğeni topluyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Anneliğin tadını çıkaran İpek Açar, kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile poz vermişti.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

"ÜÇÜNÜZ DE ÇOK GÜZELSİNİZ"

49 yaşındaki ünlü ismin beğeni yağan paylaşımına, "Dünyanın en güzel fotoğrafı", "Üçünüz de çok güzelsiniz", "Maşallah" gibi yorumlar gelmişti.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

ÇAĞLA ŞIKEL İLE EMRE ALTUĞ'UN ÇOCUKLARI

2008-2015 yılları arasında evli kalan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un Kuzey ve Uzay adında iki çocukları bulunuyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Ünlü çift evlatları için sık sık bir araya geliyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Şıkel ve Altuğ sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla eğlendiği anları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

EBRU ŞALLI VE OĞLU BEREN TAN

5 yıllık eşi Uğur Akkuş tarafından şiddet gördüğünü itiraf eden Ebru Şallı şu sıralar özel hayatıyla gündem düşmüyor. Deneyimli manken Ebru Şallı, sağlıklı yaşam ve pilates denince de akla ilk gelen isimlerden oluyor. Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Beren Tan'ın son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Ebru Şallı'nın oğlu Beren Tan, şimdilerde yakışıklılığıyla adeta mankenlere taş çıkarıyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Mankenin "Berom" diye seslendiği oğlu, yakışıklılığıyla sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Son olarak oğlu Beren ile Barselona'ya giden Ebru Şallı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü. Anne oğlun sosyal medya paylaşımları oldukça beğeniliyor.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

2020 yılında oğlu Pars Tan'ı kaybederek evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, zor günleri büyük oğlu Beren ile atlatmıştı.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

MİRAN VE EZMİRA KOCAMAN OLDU

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

Berdan Mardini kendi adını taşıyan kozmetik markasının ilk mağazasını açtı. Açılışta çocukları Miran ve Ezmira'nın son hali dikkat çekti.

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

SONGÜL KARLI

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

MAHMUT TUNCER

Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! Hayatımın en özel günü

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER