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Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! “Hayatımın en özel günü”
Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! “Hayatımın en özel günü”
2019 yılında nikah masasına oturan İpek Açar ile Alper Kömürcü, evliliklerinin 7. yılını kutladı. Alper Kömürcü, nikah günlerine ait fotoğrafı "Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak eşine olan sevgisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 11:56