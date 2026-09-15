Alper Kömürcü’den eşi İpek Açar’a romantik evlilik yıl dönümü kutlaması! “Hayatımın en özel günü”

Son olarak Alper Kömürcü, eşi İpek Açar ile evliliklerinin 7. yıl dönümünü romantik bir paylaşımla kutladı.

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Kömürcü, nikah günlerinden bir kareyi "Hayatımın en özel günü. Seni çok seviyorum" notuyla paylaşarak duygularını dile getirdi.