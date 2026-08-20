ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: "Başa çıkmak çok zordu"

"ÇOK BÜYÜK BİR YÜK"

Çocukların bu süreçten etkilenmemesi için verdiği mücadeleyi aktaran oyuncu, "İki küçük çocuğum vardı. Özellikle onu baba figürü olarak gören küçük bir kız çocuğu için bu durumla başa çıkmak çok zordu" derken, gizliliğin getirdiği çaresizliği "Kimseye söylememe izin verilmedi. Bir süre sadece kız kardeşim biliyordu. Bu çok büyük bir yük" sözleriyle ifade etti.