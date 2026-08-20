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ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: "Başa çıkmak çok zordu"

Hayat arkadaşını ALS nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, yıllar sonra sessizliğini bozdu. O zorlu süreçte yaşadığı çaresizliği ve kimseden destek alamadan taşıdığı büyük yükü ilk kez anlatan isim, duygu dolu sözleriyle yürek burktu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:24
ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

Hollywood yıldızı Sandra Bullock, 2015 yılından itibaren birliktelik yaşadığı ve 2023 yılında ALS hastalığı nedeniyle 57 yaşında hayatını kaybeden sevgilisi Bryan Randall'ın ardından ilk kez konuştu.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

Sekiz yıllık ilişkilerinde birlikte iki çocuk büyüten 62 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, katıldığı 'Smartless' adlı podcast yayınında yıllardır sakladığı büyük acıyı ve yaşadığı yalnızlığı anlattı.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

"SADECE KIZ KARDEŞİM BİLİYORDU"

Bryan Randall'ın ALS teşhisini kamuoyundan ve yakın çevresinden gizli tutma kararına sadık kaldığını belirten Sandra Bullock, sürecin başında yaşadığı izolasyonu şu sözlerle dile getirdi:

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ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

"Benden paylaşmamamı istedi. Neden paylaşmamamı istediğini biliyorum. Bir süre boyunca bunu bilen tek kişi kız kardeşimdi."

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

İlk etapta bu yükü tek başına omuzlayabileceğini düşündüğünü aktaran ünlü oyuncu, "İlk başta bununla başa çıkabilirim, sessiz kalabilirim, yaptıklarım yüzünden başkalarına zarar vermek istemiyorum, bu yüzden bir süre konuşmamak iyi geldi diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

PANDEMİDE GELEN ÇARESİZLİK

Teşhisin koronavirüs salgınıyla aynı döneme denk gelmesinin evdeki bakım sürecini ve duygusal yükü daha da zorlaştırdığını vurgulayan Bullock, "Tüm dünya pandemi nedeniyle eve kapanmıştı. İlişkimizin yarısında hasta olmasına rağmen, bu kelimenin tam anlamıyla kesin bir teşhis gibiydi" dedi.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

Evdeki sağlık endişelerine dikkat çeken yıldız oyuncu, "Teşhis neredeyse pandeminin ortaya çıkışıyla aynı zamana denk geldi. Dolayısıyla pandemi başladığında ve benim de şiddetli astımı olan bir çocuğum olduğunda panikledim" açıklamasında bulundu.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

"ÇOK BÜYÜK BİR YÜK"

Çocukların bu süreçten etkilenmemesi için verdiği mücadeleyi aktaran oyuncu, "İki küçük çocuğum vardı. Özellikle onu baba figürü olarak gören küçük bir kız çocuğu için bu durumla başa çıkmak çok zordu" derken, gizliliğin getirdiği çaresizliği "Kimseye söylememe izin verilmedi. Bir süre sadece kız kardeşim biliyordu. Bu çok büyük bir yük" sözleriyle ifade etti.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

YAKIN DOSTLARINA SIĞINDI

Zamanla yaşadıklarını yakın arkadaşı Jennifer Aniston ve program sunucusu Jason Bateman'ın eşi Amanda Anka ile paylaşarak içini döktüğünü belirten Sandra Bullock, hastalığın hızlı ilerleyişi nedeniyle duygusal vedasını çok önceden yaptığını söyledi.

ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: Başa çıkmak çok zordu

Hollywood yıldızı, yaşadığı derin kayıp hissini "Bryan'ın ölümünden dört yıl önce onun için yas tuttum" cümlesiyle özetledi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör