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ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: 'Başa çıkmak çok zordu'
ALS nedeniyle hayat arkadaşını kaybetti, acısını yıllarca içinde yaşadı! Ünlü oyuncudan kahreden açıklama: "Başa çıkmak çok zordu"
Hayat arkadaşını ALS nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, yıllar sonra sessizliğini bozdu. O zorlu süreçte yaşadığı çaresizliği ve kimseden destek alamadan taşıdığı büyük yükü ilk kez anlatan isim, duygu dolu sözleriyle yürek burktu.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 11:24