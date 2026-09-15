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Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! "Senaryoyu okudum, çok beğendim"

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna usta oyuncu Erkan Can katıldı. Projede Hikmet karakterine hayat veren oyuncu, senaryoyu okur okumaz çok beğendiğini belirterek projeye dahil olma süreci ve set atmosferi hakkında konuştu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 13:16
Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'un kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu.

Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

Canlandıracağı "Hikmet" karakteriyle hikâyeye yeni bir soluk getirecek olan Erkan Can, projeye katılma süreci ve set atmosferiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

"SENARYOYU OKUDUM VE ÇOK BEĞENDİM"

Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."

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Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

Setteki atmosferden övgüyle söz eden usta oyuncu, özellikle genç oyuncularla çalışmaktan duyduğu memnuniyeti şu ifadelerle dile getirdi:

Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

"GENÇLERLE ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM"

"Setin atmosferi çok güzel. Kadroda ağırlıklı olarak genç oyuncular var. Gençlerle çalışmayı, onların enerjisini ve aramızdaki enerji alışverişini çok seviyorum. Herkesle büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Set ekibimiz de muhteşem. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! Senaryoyu okudum, çok beğendim

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör