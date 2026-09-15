Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! "Senaryoyu okudum, çok beğendim"

"SENARYOYU OKUDUM VE ÇOK BEĞENDİM"

Diziyi daha önce de takip ettiğini belirten Erkan Can, projeye dahil olma sürecini şu sözlerle anlattı: "Diziyi daha önce de takip ediyordum. Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok beğendim. Bu projede yer almanın benim için güzel bir deneyim olacağını düşünerek teklifi kabul ettim."