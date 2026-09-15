Trend
Galeri
Trend Magazin
Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! 'Senaryoyu okudum, çok beğendim'
Altı Üstü İstanbul kadrosuna usta oyuncu Erkan Can dahil oldu! "Senaryoyu okudum, çok beğendim"
ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosuna usta oyuncu Erkan Can katıldı. Projede Hikmet karakterine hayat veren oyuncu, senaryoyu okur okumaz çok beğendiğini belirterek projeye dahil olma süreci ve set atmosferi hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 13:16