“Altı Üstü İstanbul” zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

"Altı Üstü İstanbul" 6.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %27,98 izlenme payı

AB'de %4,21 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,02 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.