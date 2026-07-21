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“Altı Üstü İstanbul” zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi
“Altı Üstü İstanbul” zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi
atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam altıncı bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:27
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:42