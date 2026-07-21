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“Altı Üstü İstanbul” zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

atv'nin NTC Medya imzalı dizisi "Altı Üstü İstanbul", dün akşam altıncı bölümüyle izleyici ile buluştu. Hikâyesi, sürükleyici olay örgüsü ve oyuncuların başarılı performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamı tüm reyting kategorilerinde 1. oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:42
Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

"Altı Üstü İstanbul" 6.bölümü ile Tüm Kişiler'de %6,30 izlenme oranı ve %27,98 izlenme payı

AB'de %4,21 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı ile 20+ABC1'de %6,02 izlenme oranı ve %26,41 izlenme payı alarak tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

6.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in bıçaklanması mahalleyi sarsarken, hastanede verilen yaşam mücadelesi herkesi derinden etkiledi. Hasan'la Emir arasında yılların birikimi büyük bir yüzleşmeye dönüştü. Fren sabotajının gerçeği ortaya çıkınca Hasan suçunu itiraf etti ve teslim olmak yerine kendini uçurumdan bırakarak herkesi derin bir acıyla baş başa bıraktı.

Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

ÖFKE, KIRGINLIK, HAYAL KIRIKLIĞI…

RAHİMCAN KAPKAP'TAN ETKİLEYİCİ OYUNCULUK

Emir karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, özellikle Hasan'la yaşadığı duygu yüklü yüzleşme sahnesindeki etkileyici performansıyla sosyal medyada izleyicilerden tam not aldı. Kapkap'ın öfke, kırgınlık ve hayal kırıklığını aynı anda hissettiren oyunculuğu, bölümün en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

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Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

HASAN HAYATTA MI?

Hasan'ın uçurumdan atlamasının ardından neler yaşanacak? Fahriye'nin açıkladığı sırlar kimlerin hayatını geri dönüşü olmayan şekilde değiştirecek? Galip, fren sabotajının ardındaki tüm gerçekleri ortaya çıkarabilecek mi?

Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul zirveyi kimseye bırakmadı! Duygu yüklü yüzleşme izleyiciyi ekrana kilitledi

Altı Üstü İstanbul 7. bölüm fragmanı | Video

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL