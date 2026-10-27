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'Altı Üstü İstanbul'da Emir'e büyük darbe!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul", heyecan dolu on sekizinci bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Bayram'ın sakladığı gerçekler ailesini dağıtırken, Uzay'ın Emir'e kurduğu tuzak bölümün çarpıcı finaline damga vurdu.

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MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.10.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.10.2026 10:26
’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Hikmet'in ölümüyle kardeşi Can'a ulaşma umudunu kaybettiğini düşünen Uzay, öfkesini Hasan'dan çıkardı. Kardeşini bulabilmek için Naz ve Melek'i tehlikeye atmayı göze aldığı anlaşılınca kızların da tepkisiyle karşılaştı.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Yaşadıklarının ardından öfkesi daha da büyüyen Uzay, Emir ile Hasan'ın her şeyini ellerinden almaya yemin etti.

Altı Üstü İstanbul 19.Bölüm Fragmanı

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Annesi Esra'yı eve getiren Uzay, onu alıkoyan Galip'i polise teslim etti. Bayram'ın da Galip'e yardım ettiğini ailesine açıklaması, büyük bir hesaplaşmayı beraberinde getirdi.

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’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Eşinin yaptıklarını öğrenen Zehra evden ayrılırken, Emir ve Nihal de annelerini yalnız bırakmadı.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Üçü birlikte boş dükkâna sığınırken Emir, annesi ve ablasına yeni bir hayat kurmaya kararlıydı. Maçtan alacağı primle ev tutacağına söz veren Emir, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu korudu.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Hasan ise Hikmet'in ölmeden önce söylediği "Bayram kaçırdı…" sözlerini unutamadı. Bayram'ın geçmişini araştırmaya başlayan Hasan, henüz emin olamadığı şüphelerini Emir'e anlatamadı.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Öte yandan sırrını açıklamakla tehdit eden Ömer'le ormanda buluşan Bayram, susması karşılığında ona üç milyon lira verdi. Bayram'ı takip eden Servet para teslimini kayda alırken, serbest kalan Galip ve adamlarının da bölgeye gelmesiyle ortalık karıştı. Kargaşadan yararlanarak kaçan Ömer'in karşısına ise silahlı Rami çıktı.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Bölümün finalinde Uzay'ın kurduğu tuzak, Emir'in hayatını altüst etti. Uzay, Emir'in suyuna doping maddesi karıştırarak onu federasyona ihbar ettirdi. Her şeyden habersiz çıktığı maçta üç gol atan ve takımını 4-0'lık galibiyete taşıyan Emir, ardından annesi ve ablasına tutacağı evi gösterdi.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Ancak Emir'in mutluluğu, pozitif doping testiyle yarıda kaldı. Lisansı askıya alınan ve müsabakalardan menedilen Emir'in ailesine verdiği sözü tutma umudu da sarsıldı.

’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Emir, kendisine kurulan tuzağı ortaya çıkarabilecek mi? Hasan, Bayram'la ilgili şüphelerinin peşinden gidecek mi? Ömer'in karşısına çıkan Rami ne yapacak? Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör