’Altı Üstü İstanbul’da Emir’e büyük darbe!

Öte yandan sırrını açıklamakla tehdit eden Ömer'le ormanda buluşan Bayram, susması karşılığında ona üç milyon lira verdi. Bayram'ı takip eden Servet para teslimini kayda alırken, serbest kalan Galip ve adamlarının da bölgeye gelmesiyle ortalık karıştı. Kargaşadan yararlanarak kaçan Ömer'in karşısına ise silahlı Rami çıktı.