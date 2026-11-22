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'Altı Üstü İstanbul'ın Sado'su Kaan Akkaya'dan samimi açıklamalar! Babasına rest çekti oyuncu oldu: 'Ya bu işi yaparım ya da açlıktan ölürüm'
'Altı Üstü İstanbul'ın Sado'su Kaan Akkaya'dan samimi açıklamalar! Babasına rest çekti oyuncu oldu: "Ya bu işi yaparım ya da açlıktan ölürüm"
'Altı Üstü İstanbul' dizisinde hayat verdiği Sado karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken oyuncu Kaan Akkaya, öğrencilerle bir araya geldi. Oyunculuk serüveninden kariyerine, okul yıllarından dizinin geleceğine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulunan Akkaya, mesleğe adım attığı dönemde ailesinin kendisine destek olmadığını anlattı.
Giriş Tarihi: 22.11.2026 07:44