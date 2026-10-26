Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aksum, mezuniyetinin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine Antalya Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Yıllar içinde tiyatro sahnelerinden sinema perdesine ve televizyon ekranlarına uzanan muazzam bir kariyer inşa eden usta isim, memleketi Isparta'nın da gururu oldu.