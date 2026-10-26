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Altı Üstü İstanbul’un Bayram'ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...
Altı Üstü İstanbul’un Bayram'ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...
İlker Aksum, atv ekranlarının popüler dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı "Bayram Cankaya" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü ismin memleketi ise hayranları tarafından merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:43
Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 16:55