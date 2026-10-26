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Altı Üstü İstanbul’un Bayram'ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

İlker Aksum, atv ekranlarının popüler dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı "Bayram Cankaya" karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü ismin memleketi ise hayranları tarafından merak konusu oldu.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 26.10.2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 26.10.2026 16:55
Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Ekranların sevilen yüzü, canlandırdığı her karakterle izleyiciden tam not alan ünlü oyuncu İlker Aksum, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Altı Üstü İstanbul dizisinde hayat verdiği "Bayram Cankaya" rolüyle bir kez daha ustalığını konuşturan ünlü oyuncunun memleketi ise duyanları şaşırttı.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

MEMLEKETİ MERAK KONUSU OLDU

23 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen başarılı oyuncu İlker Aksum, aslen Ispartalıdır.

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Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aksum, mezuniyetinin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine Antalya Devlet Tiyatrosu'nda başladı. Yıllar içinde tiyatro sahnelerinden sinema perdesine ve televizyon ekranlarına uzanan muazzam bir kariyer inşa eden usta isim, memleketi Isparta'nın da gururu oldu.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

"BAYRAM CANKAYA" KARAKTERİYLE YİNE GÜNDEMDE

Kariyeri boyunca sayısız unutulmaz karaktere hayat veren ve aldığı ödüllerle başarısını taçlandıran Aksum, Altı Üstü İstanbul dizisindeki Bayram Cankaya performansıyla yine adından övgüyle söz ettiriyor.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri..

RAHİMCAN KAPKAP

Altı Üstü İstanbul dizisinde oynadığı "Emir" karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasına giren Rahimcan Kapkap'ın kökeni Konya'ya dayanmaktadır.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Genç oyuncu İstanbul'da doğup büyümüş ve yaşamını da halen İstanbul'da sürdürmektedir.

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

GÖRKEM SEVİNDİK

Adana

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

SİBEL TAŞÇIOĞLU

Bursa

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

OLGUN TOKER

Mersin

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

BURAY

Kıbrıs

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

Hande Baladın

KÜTAHYA

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

SİNEM KOBAL
İstanbul

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

HANDE ERÇEL

Bandırma

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Altı Üstü İstanbul’un Bayram’ı İlker Aksum bakın nereliymiş! Ünlü oyuncunun memleketi şaşırttı...
SERENAY SARIKAYA
Ankara