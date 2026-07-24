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Altı Üstü İstanbul'un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

ATV'nin sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Genç oyuncunun ekrana yansıttığı güçlü yorum, kısa sürede geniş bir hayran kitlesinin oluşmasına katkı sağlarken, sosyal medyada da gündem oldu. Rolüyle dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap hakkında pek çok detay araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, genç oyuncunun kariyer yolculuğunu, yer aldığı projeleri ve özel hayatına dair merak edilenleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 15:24