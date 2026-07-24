Trend Galeri Trend Magazin Altı Üstü İstanbul'un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

Altı Üstü İstanbul'un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

ATV'nin sevilen yapımlarından Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir Cankaya karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap, başarılı oyunculuk performansıyla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Genç oyuncunun ekrana yansıttığı güçlü yorum, kısa sürede geniş bir hayran kitlesinin oluşmasına katkı sağlarken, sosyal medyada da gündem oldu. Rolüyle dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap hakkında pek çok detay araştırılmaya başlandı. İzleyiciler, genç oyuncunun kariyer yolculuğunu, yer aldığı projeleri ve özel hayatına dair merak edilenleri öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2026 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 15:24
Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

Rahimcan Kapkap kimdir? Altı Üstü İstanbul'un yıldızı kaç yaşında?

18 Nisan 1998 doğumlu olan Rahimcan Kapkap, genç kuşağın dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor.

1.80 metre boyundaki oyuncu, Koç burcu.

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

Oyunculuk eğitimini Craft Oyunculuk Atölyesi ile Akademi 35,5'te alan Kapkap, lisans eğitimini Gelişim Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini El Kızı dizisiyle yaşadı. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan Rahimcan Kapkap, ardından Kızılcık Şerbeti, Netflix yapımı Metruk Adam, Veliaht, İlk Gençlik projelerinde rol aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

Başarılı performansıyla kısa sürede dikkat çeken oyuncu, şu anda Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakterine hayat veriyor.

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra TEB ve LC Waikiki reklam filmlerinde de kamera karşısına geçen Rahimcan Kapkap, genç yaşta kazandığı ödüllerle adından söz ettirdi.

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

* ⁠Eğitim Aldığı Kurumlar: Craft Oyunculuk Atölyesi, Akademi 35,5

* ⁠İlk Profesyonel Projesi: "El Kızı" Dizisi

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

* ⁠Kronolojik Sıralı Projeleri:

1- El Kızı (Dizi)

2- Kızılcık Şerbeti (Dizi)

3- Metruk Adam (Netflix film)

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

4- Veliaht (Dizi)

5- İlk Gençlik (Sinema Filmi)

6- Altı Üstü İstanbul (Dizi)

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

* Reklam: TEB, LC waikiki

* ⁠Ödüller

1- Gebze Teknik Üniversitesi BTG Prestij Gecesi Ödülleri Yılın En iyi Çıkış Yapan Oyuncusu / Veliaht 2026

2- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Mavi Elma Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu / Veliaht 2025

Altı Üstü İstanbul’un dikkat çeken oyuncusu Rahimcan Kapkap kimdir?

3- İstanbul Teknik Üniversitesi En iyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu Ödülü / Kızılcık Şerbeti 2024

4- Marmara Üniversitesi İsletme Kulübü Kristal Marmara Ödülleri En iyi Çıkış Yapan Oyuncu / Kızılcık Şerbeti 2024

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL