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Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’tan GÜNAYDIN’a özel duygusal açıklamalar! “En büyük hayalim anneme ev almaktı”
Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’tan GÜNAYDIN’a özel duygusal açıklamalar! “En büyük hayalim anneme ev almaktı”
atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da 'Emir'i canlandıran Rahimcan Kapkap, GÜNAYDIN'a konuştu. 'Emir'in kendisine olan benzerliğinden etkilendiğini belirten Kapkap "Emir'in de ilk hayali annesine ev almaktı. Senaryoyu okurken bir baktım ağlıyorum. Gözyaşım senaryoya düştü, işte o an teklifi kabul ettim" dedi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 07:03