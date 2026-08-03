Altı Üstü İstanbul’un Emir’i Rahimcan Kapkap’tan GÜNAYDIN’a özel duygusal açıklamalar! “En büyük hayalim anneme ev almaktı”

"İSTANBUL'DA HAYATTA KALMA MÜCADELESİ VERDİM"

■ Kariyeriniz bugüne kadar nasıl geçti sizce?

Yoğun geçti. Bu kadar hızlı geçeceğini düşünmemiştim. 8-9 yaşlarındayken oyunculuk hayali kuruyordum. Şu an hayalini bile etmediğim şeyler oluyor. Dönüp baktığımda sadece şükür diyorum. Yani yokluk içinde başarmaya çalışmak çok kolay değildi.

■ Konya'dan İstanbul'a oyunculuk için mi geldiniz?

Evet, İstanbul'a 2017'de sinema televizyon okumak için geldim. Tam burslu kazandım bölümü, birinci girdim. İlk işimi 2021'de aldım, 'El Kızı' diye bir işti. O dört yıl çok zor geçti, hayatta kalma mücadelesi yaşadım.