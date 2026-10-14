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Altı Üstü İstanbul'un genç yıldızları Cannes'da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da atv standını ziyaret etti
Altı Üstü İstanbul'un genç yıldızları Cannes'da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da atv standını ziyaret etti
atv'nin sevilen dizisi "Altı Üstü İstanbul"un genç başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Cannes'da düzenlenen MIPCOM 2026 fuarında atv standını ziyaret etti.
Giriş Tarihi: 14.10.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2026 10:45