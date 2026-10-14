Altı Üstü İstanbul’un genç yıldızları Cannes’da! Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, MIPCOM’da atv standını ziyaret etti

Hayallerinin ötesinde bir noktaya ulaştıklarını belirten oyuncular, diziyi yaklaşık 300 kişilik büyük bir ailenin temsilcileri olarak uluslararası bir platformda tanıtmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Farklı kültürlerden izleyicilerin hikâyeyle bağ kurmasının kendileri için büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ikili, gördükleri sıcak ilginin kendilerini yeni projeler için de heyecanlandırdığını dile getirdi.