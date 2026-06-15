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"Altı Üstü İstanbul"un ilk bölümü bu akşam atv'de! Ödüllü oyuncu Feyyaz Duman'dan özel açıklamalar: "Seyirci eski mahalle dizilerini çok özledi"
"Altı Üstü İstanbul"un ilk bölümü bu akşam atv'de! Ödüllü oyuncu Feyyaz Duman'dan özel açıklamalar: "Seyirci eski mahalle dizilerini çok özledi"
ATV'de bugün ilk bölümü yayınlanacak olan 'Altı Üstü İstanbul' dizisi ile ekrana dönen ödüllü oyuncu Feyyaz Duman ile buluştuk. Canlandırdığı 'Tarık' karakterinden kaybolan mahalle kültürüne kadar özel bir söyleşiye imza attık... Duman, "Dijital çağ ve kapitalist düzen yüzünden mahalle kültürü yok oldu. Seyirci eski mahalle dizilerini özledi. Bizim hikayemizde bu kapitalist düzene karşı bir mücadele veriliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 15.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:18