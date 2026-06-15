"Altı Üstü İstanbul"un ilk bölümü bu akşam atv'de! Ödüllü oyuncu Feyyaz Duman'dan özel açıklamalar: "Seyirci eski mahalle dizilerini çok özledi"

Diziyi ilk okuduğunuzda sizi en çok ne etkiledi?

Yaşadığımız şehrin farklı hayatlarını, sınıflarını, kültürlerini anlatıyoruz hikayemizde. Büyüdüğüm şehrin her şeyine tanığım ve her yönüyle var olan kozmopolitliğinin öznelerinden biri oldum. O yüzden tüm bunları yeniden canlandıracak olmak çok heyecanlandırdı beni.

Canlandırdığınız 'Tarık' karakterinin çok katmanlı bir hikayesi var...

'Tarık' siyah ya da gri bir adam değil. Çok beyaz, tertemiz bir adam. Hayatın ondan kopardıklarıyla muhakemesini gerçekleştirmiş ve yeni bir inşa süreci ne soyunmuş. Futbol hayatının merkezin de ve belki bu yüzden hayata tekrar adaptasyonu biraz daha kolay olmuş. Tarık'ın futbol sevdası ve disiplini etrafındaki farklı dün yalardan gelen gençle re bir umut oluyor.