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'Altı Üstü İstanbul'un 'Sezen'i Ezgi Çelik'ten samimi açıklamalar! 'Seyirciyi etkileyen şey...'
"Altı Üstü İstanbul"un 'Sezen'i Ezgi Çelik'ten samimi açıklamalar! "Seyirciyi etkileyen şey..."
Atv dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da 'Sezen'i canlandıran Ezgi Çelik, dizinin başarısının sırrını GÜNAYDIN'a anlattı: "Karakterlerin gerçek ve hikâyelerinin derin olması bence seyirciyi etkiledi. Senaristlerimiz de çok cesur. Yeniliğe açık ve dinamik bir iş"
Giriş Tarihi: 14.11.2026 08:12