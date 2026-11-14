"Altı Üstü İstanbul"un 'Sezen'i Ezgi Çelik'ten samimi açıklamalar! "Seyirciyi etkileyen şey..."

OYUNCULUK BENİM İÇİN BİR TUTKU

Oyunculuk mesleğine çok küçük yaşta başlamışsınız. Nasıl bir yolculuktu sizin için?

Benim için çok doğal ve kendiliğinden gelişen bir yolculuktu. Çok küçük yaşta başladım ve zaman içerisinde bunun benim için sadece bir meslek değil, gerçekten tutku olduğunu anladım. Başka bir şey yapmak istemedim hiç. Hâlâ da mesleğime karşı aynı tutkuyu hissediyorum.



Yedi yaşında oyunculuk için kim yönlendirdi sizi? Kim keşfetti yeteneğinizi?

Ailem yönlendirdi. Tiyatrodan zevk alacağımı düşünmüşler ve yanılmadılar. Hâlâ her zaman "İyi ki" diyorum. Başka bir şey yapmak istemedim hiç ve hâlâ çok tutkuluyum mesleğime karşı. Bu benim için en önemlisi. Çünkü bence oyunculuk zorla yapılacak ya da sürdürülebilecek bir iş değil.