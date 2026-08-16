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Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Elçin Zehra İrem'den şaşırtan itiraf! 'Kimse gerçek adımı bilmiyor'
Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Elçin Zehra İrem'den şaşırtan itiraf! "Kimse gerçek adımı bilmiyor"
atv'nin yaz sezonuna damga vuran reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da 'Naz' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu Elçin Zehra İrem, sektöre adım attığı ilk gün yaşanan isim karışıklığını ve bir düğünde başlayan oyunculuk serüvenini sevenleriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 16.08.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 06:27