Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Elçin Zehra İrem'den şaşırtan itiraf! "Kimse gerçek adımı bilmiyor"

Sektörde adı Elçin olarak bilinen oyuncu meğer soyadını ismi olarak kullanıyormuş. Oyuncu durumu şöyle açıkladı: "Çok karışık bir durum. Aslında benim soyadım Elçin. Zehra İrem Elçin adım. Bunu kimse bilmiyor. Sektöre ilk girdiğim projede adımı Elçin sanıp jenerikte böyle yazmışlar ve o günden beri böyle gidiyor. Sektörde herkes adımın Elçin olduğunu sanıyor."

