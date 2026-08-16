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Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Elçin Zehra İrem'den şaşırtan itiraf! "Kimse gerçek adımı bilmiyor"

atv'nin yaz sezonuna damga vuran reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da 'Naz' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu Elçin Zehra İrem, sektöre adım attığı ilk gün yaşanan isim karışıklığını ve bir düğünde başlayan oyunculuk serüvenini sevenleriyle paylaştı.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 16.08.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 06:27
Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Son dönemde ekranlarda genç yıldızlar yükselişe geçti. Onlardan biri de Elçin Zehra İrem. 2022 yılında ilk projesiyle ekranlara adım atan İrem, atv'nin çok sevilen ve bir döneme damga vuran dizisi 'Kardeşlerim' ile adından söz ettirdi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Elçin Zehra İrem, bu sezon ise atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kız olan 'Naz'ı oynayan İrem, dizinin sevilen genç oyuncularından biri oldu. Kamera arkasında da çok eğlenen ve ekip arkadaşlarıyla çok iyi geçinen genç oyuncu ile ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

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Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Sektörde adı Elçin olarak bilinen oyuncu meğer soyadını ismi olarak kullanıyormuş. Oyuncu durumu şöyle açıkladı: "Çok karışık bir durum. Aslında benim soyadım Elçin. Zehra İrem Elçin adım. Bunu kimse bilmiyor. Sektöre ilk girdiğim projede adımı Elçin sanıp jenerikte böyle yazmışlar ve o günden beri böyle gidiyor. Sektörde herkes adımın Elçin olduğunu sanıyor."

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Sanat dünyasında takma adı olan ünlülere alışığız ama yanlışlıkla adı karıştırılana ilk kez şahit oluyoruz. Bence genç oyuncuya adında yer alan 3 isim de çok yakışıyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Tabii sektörde bu şekilde tanındıktan sonra ismini eskisi gibi kullanması biraz zor. Çünkü hem yapımcılar, hem de hayranları artık onu bu şekilde tanıdı. Gerçi Elçin de bu durumdan rahatsız gibi gözükmüyor. Sonuçta yıllarca kullandığı soyadını artık ismi olarak kullanması kendisi için çok zor olmasa gerek.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Bu arada Elçin'in kadrosunda yer aldığı 'Altı Üstü İstanbul' yaz sezonunun en iyi işi diyebilirim. Hem mahalle yaşantısını, hem aile ilişkilerini, hem de gençler arasındaki iletişimi çok güzel işliyor. Bir bölüm izleyen dizinin fanı oluyor. Kaçırmayın derim...

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

DÜĞÜNDE KEŞFEDİLME HİKAYESİ...
Safranbolu'da büyüyen Elçin Zehra İrem, Ankara'da tiyatro eğitimi aldı. Ancak keşfedilme hikayesi de oldukça ilginç.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

İrem, "Tiyatro eğitimi almıştım, sahnede olmayı çok seviyordum. Ankara'da eğitim alırken o süreçte İlker İnanoğlu ile tanıştım. Beni ekran için yönlendirmişti ama ben sahnede mi ekranda mı olmak istediğime karar verememiştim. Sonrasında haberleşemedik. Üzerinden zaman geçince ben oyunculuğu her alanda yapmak istediğimi anladım.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

O süreçte kuzenimin düğününe gittim. Akrabalarımdan biri davetlilere benim oyunculuğumdan bahsetmiş ve orada da bir menajer varmış. Bizi tanıştırdılar ve sonrasında hemen ilk işime başladım" diye konuştu.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

TÜLİN ŞAHİN

Tülin Şahin, Türkiye'de moda ve mankenlik denince akla gelen ilk birkaç isimden biri. 90'lı yılların sonundan bu yana podyumda adeta fırtınalar estiren ünlü manken, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmedi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Bugün 46 yaşında olmasına rağmen hala dev markaların defilelerinde başmanken olarak yürüyen Tülin Şahin, zamana meydan okuyan güzelliğiyle göz doldururken, son günlerde kariyerinin ilk yıllarına ait bilinmeyen bir detayla magazin manşetlerini süslüyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

PODYUMLARIN "SİVASLI CİNDY"Sİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Tülin Şahin'in kariyer basamaklarını bu kadar hızlı tırmanmasının en büyük nedenlerinden biri, dünyaca ünlü efsane model Cindy Crawford'a olan ikiz gibi benzerliğiydi. Sivaslı bir ailenin kızı olan ve bu benzerlikle dikkat çeken ünlü manken, kısa sürede tüm Türkiye tarafından "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlandı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

İnternette bugün bile en çok aratılan magazin başlıklarından biri olan bu lakap, Tülin Şahin adının popüler kültürde bir marka haline gelmesini sağladı. Ancak Şahin'in bu unvanı almadan ve tüm Türkiye'nin sevgilisi olmadan hemen önceki dönemi, tam anlamıyla bir kırılma noktası barındırıyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN O DÖNÜM NOKTASI

Bugün tüm Türkiye onun podyumdaki başarılarını konuşsa da, Tülin Şahin'in zirveye giden yolu aslında hiç hesapta olmayan dev bir tesadüfle başladı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Ünlü manken, hayatını tamamen tersine çeviren ve podyum efsanesi olmasını sağlayan o ilk başlangıç anını ve yaşadığı büyük şaşkınlığı şu sözlerle anlatıyor:

"Dönüm noktam, 15 yaşındayken doğup büyüdüğüm Danimarka'daki bir AVM'de alışveriş yaparken keşfedilmem oldu. Ailemin ısrarıyla yarışmaya katıldım. Birinci seçildim. Okula giderken gazetelerde kendimi görünce bisikletimden düşüyordum."

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Danimarka'da bir alışveriş merkezinde sıradan bir gün geçirirken hayatın merkezine oturan Şahin, o gün yaşadığı bu tatlı şokun ardından podyumların kraliçeliğine giden kapıyı sonuna kadar araladı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

SİBEL CAN'IN KŞFEDİLME HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Gerçek adı Sibel Cangüre olan ünlü sanatçı, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yugoslav göçmeni bir baba ile Mudanyalı bir annenin ilk çocuğu olan Sibel Can'ın müzikle bağı aslında aileden geliyordu. Babası, dönemin birçok ünlü solistine eşlik eden usta bir keman sanatçısıydı. Sanatla iç içe büyüyen genç kız için şöhret basamakları da bu sayede çok erken yaşlarda başlamış oldu.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Sanat dünyasıyla çok küçük yaşta tanışan Can, henüz 14 yaşındayken gelen bir teklifle oryantal olarak sahne hayatına adım attı. Babasıyla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında turnelere çıkarak erken yaşta büyük bir sahne tecrübesi kazandı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

HAYATINI DEĞİŞTİREN O GİZLİ EL: NÜKHET DURU

Dönemin popüler kulüplerinde yeteneğiyle dikkat çeken genç yıldızın hayatı, usta sanatçı Nükhet Duru'nun onu fark etmesiyle tamamen başka bir yöne evrildi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

17 YAŞINDA ASSOLİST OLDU!

Sibel Can'daki ışığı gören Nükhet Duru, dönemin en nüfuzlu eğlence patronuna çok önemli bir tavsiyede bulundu. Bu efsanevi referans sayesinde Türkiye'nin en prestijli sahnesinde boy göstermeye başlayan Sibel Can, sıra dışı yeteneği sayesinde henüz 17 yaşındayken assolistlik mertebesine yükseldi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Ancak bu hızlı yükseliş, sanatçının yaşının küçük olması sebebiyle hukuki bir engelle karşılaştı. Sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyütülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

Dönemin en büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçı, 1987 yılında müzik dünyasının bir diğer devi Orhan Gencebay'ın büyük desteğini alarak ilk albümü "Günah Bize"yi çıkardı ve satış rekorları kırdı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

İlerleyen yıllarda şarkıcılık kariyerine odaklanan ve 90'lı yıllarda çıkardığı "Padişah" gibi zamansız hitlerle milyonların sevgilisi olan Sibel Can, Nükhet Duru'nun elinden tutmasıyla başlayan bu büyüleyici şöhret yolculuğunda adını Türk müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Elçin Zehra İrem’den şaşırtan itiraf! Kimse gerçek adımı bilmiyor

BİR DİĞER YILDIZIN KEŞEDİLME HİKAYESİ: MAHASSİNE MERABET

ATV dizisi Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından. Narin, kibar ve mütevazı duruşuyla dikkat çeken Merabet, her zaman pozitif ve etrafına gülücükler saçıyor.
Mahassine Merabet ile geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde bir araya geldim.