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'Altı Üstü İstanbul'un yıldızı İlker Aksum'dan GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar! "Türkiye'ye kimse yan gözle bakamıyor"
'Altı Üstü İstanbul'un yıldızı İlker Aksum'dan GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar! "Türkiye'ye kimse yan gözle bakamıyor"
1 yaşındaki kızı Lila ve eşi Dilay Aksum'la mutlu bir aile hayatı olan İlker Aksum GÜNAYDIN'a konuştu. ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da 'Bayram' karakterini canlandıran oyuncu; kızıyla daha uzun seneler vakit geçirmek istediğini belirterek "Kızımdan hiç ayrılmak istemiyorum. 54 yaşındayım. Hep düşünüyorum kaç yaşını görürüm diye. 30 yaşını görmek istiyorum kızımın. Bu yüzden kendime iyi bakıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 06:03
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 06:06