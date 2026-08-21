Altı Üstü İstanbul’un yıldızı İpek Çiçek: Alina’yla bayağı bir farklıyız, büyümenin etkisi oldu

'Altı Üstü İstanbul' dizisinde canlandırdığı Alina karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini toplayan genç oyuncu İpek Çiçek, GÜNAYDIN'a özel samimi açıklamalarda bulundu. Karakteriyle arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları değerlendiren güzel oyuncu, "Alina'yla bayağı bir farklıyız, büyümenin bana etkisi oldu" derken, genç yaşta sektöre adım atarken karşılaştığı 'ageism' (yaş ayrımcılığı) engelini de samimiyetle paylaştı. Aşk hayatına dair çarpıcı ifadeler kullanan Çiçek, "Bu zamana kadar hep köklü aşklar yaşadım ama artık mantığı seçiyorum" sözleriyle dikkat çekti.