Altı Üstü İstanbul’un yıldızı İpek Çiçek: Alina’yla bayağı bir farklıyız, büyümenin etkisi oldu

-Bu mesleği seçmeye ne zaman, nasıl karar verdin?

Lise döneminde, lise tiyatrosunda aslında ilgilenmeye başladım. O zaman bir oyun çıkarmıştık, "Midas'ın Kulakları" diye. Orada ben Pan'dım. Oradan arkadaşlarım Boğaziçi'nde tiyatro yapmaya başladılar. Onlarla birlikte orada bir yıl tiyatro yaptım. Ondan sonra Bilgi Üniversitesi'nde okudum. Orada bir arayışa girdim ve hep yaptığım şey de oyunculuk oldu. Annem "Hobi olarak yine yap" derdi. Ve birden hobim işim olunca ve çok uzun süre sadece bununla ilgilenince bunu yapmaya karar verdim.

-Ailen hiç karşı çıktı mı peki? "Oyunculuk hobi olarak kalsın, meslek olmasın" diye…

Yok, karşı çıkmadı. Ama meslek olarak bence ilk başta görmüyorlardı oyunculuğu. Olabileceğini düşünmüyorlardı. Ya da bana göre zor bir meslek olabileceğini düşünüyorlardı. Ama böyle bir kösteklik de olmadı. O yüzden bana bir alan tanıdılar. Ben de yaptım gibi oldu.

-Televizyon dünyasına nasıl atıldın? İlkler unutulmaz… İlk projenin teklifi nasıl geldi?

İlk dizim Elimi Bırakma'ydı. Çok hızlı olmuştu. 19 ya da 20 yaşlarındaydım. Yazdı, Datça'da tatildeydim. Orada işte telefonla menajerim aramıştı, öyle öğrenmiştim. Sonra hemen döndüm, iş başladı. Böyle gelişti.