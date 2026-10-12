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Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!
Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!
atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı Galip karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Kaan Çakır, son olarak yaptığı dikkat çeken açıklamayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yıllar önce gittiği bir klip çekiminin ardından oyunculuk dünyasına nasıl adım attığını anlattı.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:04