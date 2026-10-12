Trend Galeri Trend Magazin Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

atv ekranlarının sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı Galip karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Kaan Çakır, son olarak yaptığı dikkat çeken açıklamayla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, yıllar önce gittiği bir klip çekiminin ardından oyunculuk dünyasına nasıl adım attığını anlattı.

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 14:04
Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

'Altı Üstü İstanbul' dizisindeki Galip rolüyle dikkatleri üzerine çeken Kaan Çakır, oyunculuk serüveninin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Dizi performansıyla izleyicilerin beğenisini toplayan usta isim, sektördeki ilk adımlarına dair anlattıklarıyla takipçilerini şaşırttı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

O KLİP HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Oyunculuk dünyasına adım atma sürecinin bir tesadüfle başladığını belirten Kaan Çakır, kamera karşısına geçmeden önce set arkasında görev aldığını dile getirdi.

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Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Sektördeki ilk deneyimini bir YouTube programında paylaşan ünlü oyuncu, keşfedilme öyküsünü şu sözlerle aktardı:

"Yıllar önce Levent Yüksel'in 'Zalim' şarkısının klibine kamera asistanı olarak gittim. Sonra oyuncu oldum."

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

49 yaşındaki oyuncunun filmleri aratmayan keşfedilme hikayesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

BİR BAŞKA ÜNLÜ OLMA HİKAYESİ DE TÜLİN ŞAHİN'DEN

Tülin Şahin, Türkiye'de moda ve mankenlik denince akla gelen ilk birkaç isimden biri. 90'lı yılların sonundan bu yana podyumda adeta fırtınalar estiren ünlü manken, aradan geçen yıllara rağmen popülerliğinden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmedi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Bugün 46 yaşında olmasına rağmen hala dev markaların defilelerinde başmanken olarak yürüyen Tülin Şahin, zamana meydan okuyan güzelliğiyle göz doldururken, son günlerde kariyerinin ilk yıllarına ait bilinmeyen bir detayla magazin manşetlerini süslüyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

PODYUMLARIN "SİVASLI CİNDY"Sİ OLARAK TARİHE GEÇTİ

Tülin Şahin'in kariyer basamaklarını bu kadar hızlı tırmanmasının en büyük nedenlerinden biri, dünyaca ünlü efsane model Cindy Crawford'a olan ikiz gibi benzerliğiydi. Sivaslı bir ailenin kızı olan ve bu benzerlikle dikkat çeken ünlü manken, kısa sürede tüm Türkiye tarafından "Sivaslı Cindy" olarak anılmaya başlandı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

İnternette bugün bile en çok aratılan magazin başlıklarından biri olan bu lakap, Tülin Şahin adının popüler kültürde bir marka haline gelmesini sağladı. Ancak Şahin'in bu unvanı almadan ve tüm Türkiye'nin sevgilisi olmadan hemen önceki dönemi, tam anlamıyla bir kırılma noktası barındırıyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

HER ŞEYİ DEĞİŞTİREN O DÖNÜM NOKTASI

Bugün tüm Türkiye onun podyumdaki başarılarını konuşsa da, Tülin Şahin'in zirveye giden yolu aslında hiç hesapta olmayan dev bir tesadüfle başladı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Ünlü manken, hayatını tamamen tersine çeviren ve podyum efsanesi olmasını sağlayan o ilk başlangıç anını ve yaşadığı büyük şaşkınlığı şu sözlerle anlatıyor:

"Dönüm noktam, 15 yaşındayken doğup büyüdüğüm Danimarka'daki bir AVM'de alışveriş yaparken keşfedilmem oldu. Ailemin ısrarıyla yarışmaya katıldım. Birinci seçildim. Okula giderken gazetelerde kendimi görünce bisikletimden düşüyordum."

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Danimarka'da bir alışveriş merkezinde sıradan bir gün geçirirken hayatın merkezine oturan Şahin, o gün yaşadığı bu tatlı şokun ardından podyumların kraliçeliğine giden kapıyı sonuna kadar araladı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

SİBEL CAN'IN KŞFEDİLME HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Gerçek adı Sibel Cangüre olan ünlü sanatçı, 1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yugoslav göçmeni bir baba ile Mudanyalı bir annenin ilk çocuğu olan Sibel Can'ın müzikle bağı aslında aileden geliyordu. Babası, dönemin birçok ünlü solistine eşlik eden usta bir keman sanatçısıydı. Sanatla iç içe büyüyen genç kız için şöhret basamakları da bu sayede çok erken yaşlarda başlamış oldu.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Sanat dünyasıyla çok küçük yaşta tanışan Can, henüz 14 yaşındayken gelen bir teklifle oryantal olarak sahne hayatına adım attı. Babasıyla birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında turnelere çıkarak erken yaşta büyük bir sahne tecrübesi kazandı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

HAYATINI DEĞİŞTİREN O GİZLİ EL: NÜKHET DURU

Dönemin popüler kulüplerinde yeteneğiyle dikkat çeken genç yıldızın hayatı, usta sanatçı Nükhet Duru'nun onu fark etmesiyle tamamen başka bir yöne evrildi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

17 YAŞINDA ASSOLİST OLDU!

Sibel Can'daki ışığı gören Nükhet Duru, dönemin en nüfuzlu eğlence patronuna çok önemli bir tavsiyede bulundu. Bu efsanevi referans sayesinde Türkiye'nin en prestijli sahnesinde boy göstermeye başlayan Sibel Can, sıra dışı yeteneği sayesinde henüz 17 yaşındayken assolistlik mertebesine yükseldi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Ancak bu hızlı yükseliş, sanatçının yaşının küçük olması sebebiyle hukuki bir engelle karşılaştı. Sahneye çıkabilmesi için babasının girişimiyle açılan dava sonucunda, mahkeme kararıyla yaşı büyütülerek doğum tarihi 1964 olarak değiştirildi.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Dönemin en büyük isimleriyle aynı sahneyi paylaşan ünlü sanatçı, 1987 yılında müzik dünyasının bir diğer devi Orhan Gencebay'ın büyük desteğini alarak ilk albümü "Günah Bize"yi çıkardı ve satış rekorları kırdı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

İlerleyen yıllarda şarkıcılık kariyerine odaklanan ve 90'lı yıllarda çıkardığı "Padişah" gibi zamansız hitlerle milyonların sevgilisi olan Sibel Can, Nükhet Duru'nun elinden tutmasıyla başlayan bu büyüleyici şöhret yolculuğunda adını Türk müzik tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

BİR DİĞER YILDIZIN KEŞEDİLME HİKAYESİ: MAHASSİNE MERABET

ATV dizisi Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından. Narin, kibar ve mütevazı duruşuyla dikkat çeken Merabet, her zaman pozitif ve etrafına gülücükler saçıyor.
Mahassine Merabet ile geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde bir araya geldim.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Merabet, festivalin jüri üyesiydi. Öğrencilere kariyer yolculuğunu anlatırken onlara adeta ilham oldu. Fas'ta Medya İletişimi eğitimi alan ünlü oyuncunun amacı aslında oyuncu olmak değilmiş.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

GAZTECİLİK YAPMAK İSTERKEN...

Gazetecilik ve sunuculuk yapmayı hedefliyormuş. Ancak Türkiye'ye gelmesinin ardından hem hayatı hem de kariyer yolculuğu tamamen değişmiş. Yüksek Lisans yapmak için geldiği İstanbul'da keşfedilmiş ve ardından oyunculuk dersi almaya başlamış.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Mahassine ile gün boyunca bol bol konuşma fırsatım oldu. Türkçeyi öyle güzel konuşuyor ki onu duyan herkes çok şaşırıyordu. "Nasıl bu kadar akıcı Türkçe konuşuyorsun?" dediğimde şöyle cevap verdi: "Aslında ben Türkçeyi Türkiye'ye gelmeden önce öğrendim. Fas'ta çok fazla Türk dizisi izliyordum. Türkçe çok güzel bir dil ve benim çok ilgimi çekti. Bu nedenle dilinizi öğrenmek için çaba sarf ettim. Sonrasında eğitim için İstanbul'a gelince dilimi geliştirmek için uğraştım. Rol aldığım projeler dolayısıyla da daha iyi Türkçe konuşmam gerektiğini biliyordum. Hala çabalamaya devam ediyorum. Benimle konuşan insanların çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemesi beni mutlu ediyor.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

"NİLÜFER HATUN ROLÜ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Tarihe çok meraklı olduğunu ve 'Kuruluş Orhan'da rol almaya başladıktan sonra daha fazla araştırma yaptığını söyleyen ünlü oyuncuya, "Nilüfer Hatun'u canlandırırken zorlandın mı?" diye sordum. Mahassine Merabet, "Nilüfer Hatun'u canlandırmak bir sorumluluk. Tarihe meraklıyım, bu rol için çok fazla çalıştım.

Altı Üstü İstanbul’un yıldızı Kaan Çakır’dan sürpriz açıklama! Yıllar önce o klibe gitmişti: Oyunculuk kariyerinin kapısını bakın nasıl araladı!

Ben Nilüfer Hatun'un duygularına, hissettiklerine bakıyorum. Çünkü duygular zamansızdır ve her zaman aynı şekilde yaşanır" diye cevap verdi. Mahassine Merabet, kendisini sürekli geliştiren, alçak gönüllü ve sempatik tavırlarıyla hayranlarıyla güzel iletişim kuran bir oyuncu.