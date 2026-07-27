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Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Geçmişe ait bir karesiyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü isim, çocukluk haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Görenlerin tanıyamadığı o küçük kız, bugün magazin dünyasının en çok takip edilen yüzlerinden biri oldu. Peki siz ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 08:33
Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Çocukluk yıllarında altın sarısı saçları ve masum yüzüyle adeta bir porselen bebeği andırıyordu.

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

O yıllardan bu yana değişmeyen ışıltısı, bugün de milyonların dikkatini çekiyor. Eski fotoğrafları görenler "Zaman hiç işlememiş" yorumunu yaparken, şimdilerde sosyal medyada yaptığı her paylaşım binlerce beğeni alıyor.

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Magazin gündeminden düşmeyen bu isim, artık göz önünde bir hayat sürüyor. Zarif tarzı, mutlu aile yaşantısı ve özel anlarını paylaştığı karelerle her daim adından söz ettiriyor.

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Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

O minik sarışın kız ise İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli!

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

ALİŞAN

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

SİBEL CAN

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

AMİNE GÜLŞE

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Seda Sayan

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Ezo Sunal- Ali Sunal

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Ezo Sunal

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Petek Dinçöz

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Kenan Doğulu

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Haluk Bilginer

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Barış Manço

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Bergüzar Korel

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Bergüzar Korel

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Ara Güler

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Afra Saraçoğlu

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Demet Özdemir

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Hande Erçel

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Hande Erçel

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Hayko Cepkin

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Zeynep Çamcı

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Hadise

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Hadise