Trend Galeri Trend Magazin Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Altın sarısı saçlarıyla herkesin dikkatini çekmişti! Porselen bebeği andıran bu miniği tanıyabildiniz mi?

Geçmişe ait bir karesiyle sosyal medyanın gündemine oturan ünlü isim, çocukluk haliyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Görenlerin tanıyamadığı o küçük kız, bugün magazin dünyasının en çok takip edilen yüzlerinden biri oldu. Peki siz ilk bakışta tanıyabildiniz mi?

Giriş Tarihi: 27.07.2026 08:31 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 08:33