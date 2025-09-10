Trend
Altınları çok konuşulmuştu! Sevda Erginci nişanından yeni kareler paylaştı: Güzelliği görenleri hayran bıraktı...
Geçen günlerde nişanı gerçekleşen oyuncu Sevda Erginci, özel gününden yeni kareler paylaştı. Kendisine takılan altınlarla sosyal medyada gündem olan Erginci, bu sefer güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:45