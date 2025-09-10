Trend Galeri Trend Magazin Altınları çok konuşulmuştu! Sevda Erginci nişanından yeni kareler paylaştı: Güzelliği görenleri hayran bıraktı...

Altınları çok konuşulmuştu! Sevda Erginci nişanından yeni kareler paylaştı: Güzelliği görenleri hayran bıraktı...

Geçen günlerde nişanı gerçekleşen oyuncu Sevda Erginci, özel gününden yeni kareler paylaştı. Kendisine takılan altınlarla sosyal medyada gündem olan Erginci, bu sefer güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı...

Giriş Tarihi: 10.09.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:45
Ekranların genç ve sevilen isimlerinden olan Sevda Erginci, sadece oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de son zamanlarda magazin dünyasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Erginci, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI!
Ancak güzel oyuncu bu sefer gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı ile dikkat çekti.

31 yaşındaki Sevda Erginci, sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Mimari tasarımcı sevgilisi ile Mardin'de nişanlanan Erginci'yi bu özel gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Sade bir nişan töreni gerçekleştiren güzel oyuncuya takılan altınlarda kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Birkaç gün önce Mardin'de nişanlanan Sevda Erginci son olarak, özel gününden yeni fotoğraflar yayınladı.

Müstakbel eşine paylaşımında yer veren Erginci, birçok beğeni ve yorum aldı.

Başarılı oyuncunun aynı zamanda sadece elbisesi ve duru güzelliği takipçilerden tam not aldı...

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ OLDU
Çok konuşulan nişan sonrası evliliğin ne zaman olacağı merak konusuydu. Çiftin evlilik tarihi olarak 20 Eylül'e karar verdiği öğrenildi.

Mardin'de nişan yapan çift, düğün için ise Sakız Adası'nı tercih edecek.

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Sevda Erginci'nin nereli olduğu da merak konusu oldu. Babası Mardinli Arap kökenli annesi ise Makedonya göçmeni olan Erginci İstanbul'da dünyaya geldi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin memleketleri...
MERT RAMAZAN DEMİR

Van

SERENAY SARIKAYA

Ankara

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

HANDE ERÇEL

Bandırma
ASLI ENVER

Kıbrıs

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

BERİL POZAM

İstanbul

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

MURAT BOZ

Ereğli

MÜJDE UZMAN

İstanbul