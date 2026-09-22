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'Aman' ve 'Mız Mız' şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem'in son hali görenleri hayran bıraktı!

2000'li yılların başında çıkardığı "Aman" ve "Mız Mız" gibi parçalarla adından söz ettiren Eylem Kızıl, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcının zaman içindeki değişimi ve formu takipçilerinin beğenisini topladı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:56
’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

2000'li yılların ortasında çıkardığı tempolu parçalarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla sonlandırdı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

İngiltere'de başlayan ve Türkiye'de geniş kitlelere yayılan müzik kariyerinin ardından gözlerden uzak bir yaşam tercih eden ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yeniden magazin basınının odak noktası haline geldi.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

2006 yılında yayımladığı çıkış çalışmasında yer alan "Aman" parçasıyla dönemin müzik listelerinde üst sıralara tırmanan sanatçı, "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi şarkılarıyla pop müziğin öne çıkan isimleri arasında yer almıştı.

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’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla hafızalarda yer edinen şarkıcının güncel kareleri, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak takipçilerinin beğenisini topladı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Instagram'da 115 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

YILLARA MEYDAN OKUYAN DİĞER İSİM MELİS BABADAĞ OLMUŞTU!

2011-2014 yılları arasında ekranlarda fırtınalar estiren Pis Yedili, başta Kadir Doğulu olmak üzere pek çok genç yeteneği bünyesinde birleştirmiş, lise sıralarındaki eğlenceli ve zaman zaman dram dolu hikayesiyle gençlik dizileri arasında efsaneleşmişti.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Unutulmaz yapım, yıllar sonra bu kez dizinin duru güzeli Elçin karakterine hayat veren Melis Babadağ ile yeniden magazin gündeminin zirvesine oturdu.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

YILLAR SONRA SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dizide "Paşa" karakterine hayat veren Kadir Doğulu'nun sevgilisi rolündeki Elçin'i canlandıran Melis Babadağ, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Sessizliğini bozarak yeniden göz önüne çıkan güzel oyuncu, hakkındaki o şoke edici itirafla bir anda sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Dizide okul formasıyla boy gösteren, 17-18 yaşlarındaki masum tavırları ve liseli halleriyle hafızalarımıza kazınan Melis Babadağ, meğer o sahneleri çekerken aslında bambaşka bir dünyadaymış! Herkesin henüz reşit bile olmadığını sandığı o yıllarda, ünlü oyuncunun gerçek yaşını duyanlar adeta küçük dilini yuttu.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

DİZİDE 28 YAŞINDAYMIŞ!

Minyon görüntüsü ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Melis Babadağ, dizinin çekildiği o dönemde aslında tam 28 yaşında olduğunu itiraf etti!

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Şimdilerde 41 yaşında olan Babadağ'ın yapmış olduğu bu itiraf dizinin sıkı takipçilerini de bir hayli şoke etti... Öte yandan Melis Babadağ'ın televizyon ekranlarında olmasada hala tiyatro sahnelerinde aktif bir şekilde oyunculukla ilgilendiği ortaya çıktı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN DİĞER İSİM: YÜKSEL AK!

Eski Türkiye güzeli Yüksel Ak, İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

18 ve 14 yaşlarında iki çocuğu olan Ak, yaşantısını şöyle anlattı: "Annelik ve İzmir, biraz emeklilik hayatı gibi... Hamile kalınca İzmir'e taşındık. Sakin ve huzurlubir hayatımız var İzmir'de..."

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Yüksel Ak, podyumları hiç özlemediğini söyledi: "İstanbul'a gittiğimde iki gün sonra hemen İzmir'e dönmek istiyorum."

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

"46 yaşındayım, zaten her şey değişti, eskisi gibi ortam değil. Bıraktığım için hiç pişman değilim. Mutluyum ve huzurluyum."

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM: ÖZLEM DÜVENCİOĞLU

Annesi Makedon, babası ise Bulgar göçmeni. Üç kardeşler, iki tane ağabeyi var. Hukuk ve ekonomi okuyan Düvencioğlu kendi emlak şirketini kurdu ve 3,5 yıl emlak işiyle uğraştı. Üniversiteyi ihmal ettiği için emlakçılığı bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra modellik yapmaya başladı ve birkaç reklam filminde oynadı. Tarihi yapılara özel bir hayranlığı var. Hayvanları sevdiği için vejetaryen olduğunu söyleyen Özlem Düvencioğlu, sokak köpekleri için bir ev satın aldı. Almanya'dan mavi tura çıkma hayaliyle geldiği İstanbul'da tesadüfen kendini oyunculuk yaparken buldu.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Almanya'dan İstanbul'a mavi tur yapma hayaliyle gelen Özlem Düvencioğlu'nun hayatı, burada bambaşka bir yöne evrildi. Tesadüf eseri adım attığı oyunculuk dünyasında kısa sürede dikkat çeken Düvencioğlu, Hırsız Polis dizisindeki unutulmaz "Mavi" karakteriyle hafızalara kazındı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, son haliyle yeniden gündeme gelmeyi başardı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Parmaklıklar Ardında dizisindeki performansıyla da adından söz ettiren 45 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali görenleri adeta şaşkına çevirdi.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Düvencioğlu'nun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Değişimi ve zarafetiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yıllara meydan okuyor. 45 yaşındaki ünlü isim, hayranlarından tam not aldı.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

KURTLAR VADİSİ'NİN ERHAN'INI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir dönemin fenomen dizisi Kurtlar Vadisi Pusu, yıllar geçse de karakterleriyle gündemden düşmüyor.

’Aman’ ve ’Mız Mız’ şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem’in son hali görenleri hayran bıraktı!

Dizide hayat verdiği "Güllü Erhan" rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Erhan Ufak ise uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamının ardından, bu kez geçirdiği büyük değişimle adından söz ettirdi.