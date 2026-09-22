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'Aman' ve 'Mız Mız' şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem'in son hali görenleri hayran bıraktı!
'Aman' ve 'Mız Mız' şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı... Popçu Eylem'in son hali görenleri hayran bıraktı!
2000'li yılların başında çıkardığı "Aman" ve "Mız Mız" gibi parçalarla adından söz ettiren Eylem Kızıl, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle dikkat çeken ünlü şarkıcının zaman içindeki değişimi ve formu takipçilerinin beğenisini topladı.
Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 15:56