Trend Galeri Trend Magazin "Amerikalı Aynasız" ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

"Amerikalı Aynasız" ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti. New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını herkese ilan etti.

Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:41 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 09:55
Amerikalı Aynasız ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Güzel oyuncu Yasemin Allen "Amerikalı Aynasız" ismiyle bilinen eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Amerikalı Aynasız ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çiftten sürpriz haber geldi.

Amerikalı Aynasız ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Geçen gün Los Angeles'a giden 35 yaşındaki Yasemin Allen'in fotoğrafını paylaşan Erdal Kaya, "Biraz kafa dağıtma zamanı" notunu düşmüştü.

Bu paylaşımın ardından çiftin barıştığına dair iddialar ortaya atıldı.

Amerikalı Aynasız ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

10 AY SONRA BARIŞTILAR

Amerika'daki sürpriz buluşmanın ardından ünlü oyuncu, Erdal Kaya ile el ele fotoğrafını paylaştı.

Amerikalı Aynasız ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Ayrılığa dayanamayan çift, 10 ay sonra barıştı.