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"Amerikalı Aynasız" ile barıştığını ilan etti! Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya 10 ay sonra yeniden birlikte...

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı ancak ikilinin birlikteliği uzun sürmemişti. New York'ta olduğunu duyuran Allen, eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile barıştığını herkese ilan etti.