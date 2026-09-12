Anadolu’nun 1800 yıllık havyan sevgisi! Kedi ve köpeklerini mozaiğe işlediler: İsimleri kalp ısıtıyor

Doğu salondaki bezemelerin ve buluntuların yapının milattan sonra 2. yüzyıldaki kullanımına işaret ettiğini dile getiren Özgen, yapının sonraki dönemlerde de kullanıldığını belirtti.

Özgen, Roma dönemindeki yapıda yaşanan yıkımın ardından, milattan sonra 4. ve 5. yüzyıllarda merkezi holün güneyine yeni bir salon eklendiğini ifade ederek, bu bölümde dönemin geometrik ve figüratif bezeme repertuvarının görüldüğünü söyledi.