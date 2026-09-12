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Anadolu’nun 1800 yıllık havyan sevgisi! Kedi ve köpeklerini mozaiğe işlediler: İsimleri kalp ısıtıyor
Anadolu’nun 1800 yıllık havyan sevgisi! Kedi ve köpeklerini mozaiğe işlediler: İsimleri kalp ısıtıyor
Balıkesir'de 2012'den bu yana devam eden kazılarda, toprağın altında yüzyıllardır saklanan bir Roma villasının izlerine ulaşıldı. Mozaikleri büyük ölçüde korunmuş yapıdaki figürler arasında ki ayrıntılar, dönemin izlerine ışık tuttu.
Giriş Tarihi: 12.09.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 14:44