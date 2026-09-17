Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

"ÇOCUKLAR YERİN ALTINDA EĞİTİM ALIYOR"

Jolie, Ukrayna'nın Harkiv kentinin Rusya sınırına yakın konumu nedeniyle sık sık saldırıların hedefi olduğunu ifade etti. Bu nedenle kentteki bazı okullarda dersliklerin metro istasyonlarının içerisinde oluşturulduğunu aktaran Jolie, bazı eğitim kurumlarının ise tamamen yer altına taşındığını söyledi. Ünlü oyuncu, küçük yaştaki çocukların güvenlik gerekçesiyle yerin üç kat altında eğitim gördüğünü belirtti.