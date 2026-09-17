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Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi
Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi
Angelina Jolie, Ukrayna'daki temasları kapsamında okulları ziyaret ederek çocuklar, öğretmenler ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, savaşın gölgesinde metro istasyonlarında ve yer altına kurulan sınıflarda eğitimlerini sürdüren çocukların yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:02