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Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Angelina Jolie, Ukrayna'daki temasları kapsamında okulları ziyaret ederek çocuklar, öğretmenler ve bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, savaşın gölgesinde metro istasyonlarında ve yer altına kurulan sınıflarda eğitimlerini sürdüren çocukların yaşadıklarını anlattı.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:57 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 10:02
Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'ya giderek çeşitli okulları ziyaret etti ve bölgedeki gözlemlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Sivillere ve kritik altyapıya yönelik saldırıların sürdüğüne işaret eden Jolie, Ukraynalı çocukların zorlu koşullara rağmen eğitimlerine devam ettiğini belirtti. Ziyareti sırasında öğrenciler, öğretmenler ve bölge sakinleriyle görüşen ünlü oyuncu, savaşın eğitim hayatı üzerindeki etkilerini yakından gözlemledi.

Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

"ÇOCUKLAR YERİN ALTINDA EĞİTİM ALIYOR"

Jolie, Ukrayna'nın Harkiv kentinin Rusya sınırına yakın konumu nedeniyle sık sık saldırıların hedefi olduğunu ifade etti. Bu nedenle kentteki bazı okullarda dersliklerin metro istasyonlarının içerisinde oluşturulduğunu aktaran Jolie, bazı eğitim kurumlarının ise tamamen yer altına taşındığını söyledi. Ünlü oyuncu, küçük yaştaki çocukların güvenlik gerekçesiyle yerin üç kat altında eğitim gördüğünü belirtti.

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Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Ziyareti sırasında genç sporcularla da bir araya gelen Jolie, hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu anlarda dahi sporcuların yer altında bulunan antrenman alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Bir sanat merkezini de ziyaret eden Jolie, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların hazırladığı sanat çalışmalarını incelediğini ve ortaya çıkan eserlerden etkilendiğini ifade etti.

Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Jolie ayrıca Karpat Dağları'nda yürütülen ve uzun süre esaret altında tutulan erkeklerin aileleriyle yeniden buluşmasına destek olmayı amaçlayan bir proje hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında, eşlerinin serbest kalmasını bekleyen ve bu süreçte çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan kadınlarla görüştüğünü belirten Jolie, bazı ailelerin yıllardır yakınlarından gelecek haberi beklediğini aktardı.

Angelina Jolie’den Ukrayna’da anlamlı ziyaret! Çocuklarla bir araya geldi, yer altındaki sınıfları gezdi

Bölgede faaliyet gösteren yerel kuruluşlarla yaptığı görüşmelere de değinen Jolie, kısıtlı imkanlara rağmen bu kuruluşların savaşın yarattığı ağır şartlar altında çalışmalarını sürdürmek için büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör