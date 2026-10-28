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Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en 'karanlık' günleri bakın nasıl atlatmış...
Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en 'karanlık' günleri bakın nasıl atlatmış...
Angelina Jolie ile olaylı boşanma sürecinin ardından zor günler geçiren dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, yeni filminin tanıtımında sessizliğini bozdu. Rolü gereği hayatta kalma uzmanlarıyla çalışan ve bu süreçte geçmişindeki acılarla yüzleştiğini belirten 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, en karanlık zamanları atlatmasına yardımcı olan olayları açıkladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:36