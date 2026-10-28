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Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en 'karanlık' günleri bakın nasıl atlatmış... 

Angelina Jolie ile olaylı boşanma sürecinin ardından zor günler geçiren dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, yeni filminin tanıtımında sessizliğini bozdu. Rolü gereği hayatta kalma uzmanlarıyla çalışan ve bu süreçte geçmişindeki acılarla yüzleştiğini belirten 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, en karanlık zamanları atlatmasına yardımcı olan olayları açıkladı.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 10:36
Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

Hollywood'un "Brangelina" olarak anılan en ikonik çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ancak altı çocuklu çiftin evliliği çok uzun sürmedi. 2016 yılında uçak yolculuğu sırasında yaşandığı iddia edilen gerginlik bardağı taşıran son damla oldu ve Jolie, Pitt'e boşanma davası açtı. Bu hamle, Hollywood tarihinin en uzun, en çekişmeli ve en pahalı hukuki süreçlerinden birinin başlangıcı oldu.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

VELAYET, FRANSIZ BAĞ EVİ VE 8 YIL SÜREN HUKUK SAVAŞI

Taraflar arasındaki süreç sadece resmi bir ayrılıkla sınırlı kalmadı; altı çocuğun velayeti ve Fransa'daki Miraval Şatosu bağhanesinin hisse paylaşımları nedeniyle iki taraf uzun yıllar mahkeme salonlarında karşı karşıya geldi.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

Çift, 2019 yılında yasal olarak bekar ilan edilse de mal paylaşımı ve velayet davaları sekiz yıl boyunca devam etti. Tüm bu süreçte Pitt, çocuklarıyla olan bağlarının zedelenmesi ve kamuoyunun yoğun baskısı nedeniyle hayatının en karanlık dönemine girdi.

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Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

ŞATODAN MAHKEMEYE: SEKİZ YILLIK DÜĞÜM NİHAYET ÇÖZÜLDÜ

2024 yılının son günlerinde tarafların nihai boşanma anlaşmasına varmasıyla sekiz yıllık yasal mücadele resmen sona erdi.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

Jolie ve çocukların, Pitt ile paylaştıkları mülkiyet haklarından feragat etmesiyle dava kapanırken, ünlü aktör de hayatında yeni bir sayfa açma şansı buldu. Ancak bu uzun süreç, aktörün ruh dünyasında derin izler bıraktı.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

PİTT O ZORLU YILLARI NASIL ATLATTI?

Yeni filmi Vahşinin Kalbi'nde Alaska'nın çetin doğasında hayatta kalma mücadelesi veren emekli bir askeri canlandıran 62 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, rolüne hazırlanırken hayatta kalma uzmanlarıyla çalıştı.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

Bu deneyimin geçmişteki travmalarıyla yüzleşmesine yardımcı olduğunu belirten Pitt, İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, boşanma sonrası düştüğü karanlık kuyudan nasıl çıktığını açıkladı.

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

"KÜÇÜK ZAFERLER VE DOĞRU DOSTLAR": BRAD PİTT'TEN HAYATA TUTUNMA SIRRI

En zor günlerinde en çok güvendiği yakın dostlarına ve birkaç aile üyesine sığındığını ifade eden Pitt, hislerini şu sözlerle aktardı:

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

"En karanlık günleri düşündüğümde, en çok güvendiğim şeyin yakın ilişkilerim olduğunu söyleyebilirim. Mücadelem konusunda onlara karşı çok açık oldum. Sizi seven, arkanızda duran insanlarla bu kadar özgür olabilmek her şey demek."

Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en ’karanlık’ günleri bakın nasıl atlatmış...

Rolü gereği çalıştığı hayatta kalma uzmanlarının "Kayıplar yaşayacaksınız, acı çekeceksiniz ama önemli olan bir sonraki küçük zafere ulaşmaktır" sözünü kendi hayatına uyarladığını belirten usta oyuncu, zorluklarla boğuşanlara büyük resmi düşünmeden, sadece bir sonraki küçük adıma ve zafere odaklanmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör