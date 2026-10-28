Angelina Jolie’yle fırtınalı süreçlerden geçti, çocukları ona sırtını döndü! Brad Pitt en 'karanlık' günleri bakın nasıl atlatmış... 

Hollywood'un "Brangelina" olarak anılan en ikonik çifti Brad Pitt ve Angelina Jolie, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ancak altı çocuklu çiftin evliliği çok uzun sürmedi. 2016 yılında uçak yolculuğu sırasında yaşandığı iddia edilen gerginlik bardağı taşıran son damla oldu ve Jolie, Pitt'e boşanma davası açtı. Bu hamle, Hollywood tarihinin en uzun, en çekişmeli ve en pahalı hukuki süreçlerinden birinin başlangıcı oldu.