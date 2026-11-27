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Anne-baba olmak için geri sayımdalar! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'un yağmur altındaki pozları olay oldu...
Anne-baba olmak için geri sayımdalar! Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy'un yağmur altındaki pozları olay oldu...
Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, yağmur altında verdikleri romantik pozlarla dikkat çekti. Emir Ersoy'un sosyal medya hesabından paylaştığı samimi kareler kısa sürede büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 27.11.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2026 14:09