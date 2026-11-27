"DÜNYANIN BAŞINA GELMİŞ EN GÜZEL MELEKSİN"

Ersoy, eşine olan sevgisini şu romantik sözlerle dile getirmişiti:

"Sen benim, bu minik kızların, ve henüz bu karelerde yer almayan ama yakında tüm fotoğraflarımızın içinde olacak hayatımızın neşesinin ve tüm bu dünyanın başına gelmiş en güzel, en hisli, en tatlı, en duygusal, en eğlenceli ve en temiz kalpli meleğisin. Seni her halinle seviyorum…. İyi ki sen…"