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Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…
Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…
Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır kalplere dokunan usta sanatçı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi duygulandırdı. "Hikâyemin başladığı yer" diyerek geçmişine kapı aralayan ünlü isim, anne ve babasından miras kalan çocukluk evinin son halini takipçilerine gösterdi. Harabeye dönen o görüntüler karşısında derin bir iç çeken ünlü sanatçı, anılarını yeniden canlandırmak için herkesi şaşırtan o kararını açıkladı.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:54
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 07:58