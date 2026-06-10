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Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır kalplere dokunan usta sanatçı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla herkesi duygulandırdı. "Hikâyemin başladığı yer" diyerek geçmişine kapı aralayan ünlü isim, anne ve babasından miras kalan çocukluk evinin son halini takipçilerine gösterdi. Harabeye dönen o görüntüler karşısında derin bir iç çeken ünlü sanatçı, anılarını yeniden canlandırmak için herkesi şaşırtan o kararını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:54 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 07:58
Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk müzik dünyasında kendine has bir yer edinen ünlü sanatçı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Geçmişe olan özlemini hayranlarıyla paylaşan usta isim, doğup büyüdüğü Edirne'nin Havsa ilçesindeki anne ve baba yadigarı arsasını gözler önüne serdi.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Çocukluk evinin önünden seslenen ünlü şarkıcı, anılarını yeniden canlandırmak ve geçmişi geleceğe taşımak adına herkesi duygulandıran projesini açıkladı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

57 yaşındaki usta sanatçı, anne ve babasından miras kalan yaklaşık 3-4 dönümlük arsa üzerinde yer alan evi, zihninde kalan orijinal haline sadık kalarak sıfırdan inşa etmek istediğini belirtti. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda harabeye dönen alanı gösteren Rafet El Roman, duygularını tam olarak şu sözlerle dile getirdi:

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Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

"HİKAYEMİN BAŞLADIĞI YERDESİNİZ"

"Herkese merhaba, hikâyemin başladığı yerdesiniz; Havsa, Edirne. Ben 1968 yılında bu evde doğdum. Hatırladığım kadarıyla burada bir oda daha vardı. Yıllar geçti ve her şey büyük ölçüde yıkıldı. Burası annem ve babamdan bana yadigâr bir arsa; yaklaşık 3-4 dönüm."

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

"SEVENLERİME KAPIM HER ZAMAN AÇIK OLACAK"

Yeniden inşa edeceği bu özel mekanda sadece kendisi yaşamakla kalmayıp, kapısını onu seven herkese açacağını söyleyen ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın; çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın, sevgiler."

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Çocukluk anılarına sahip çıkarak büyük takdir toplayan ünlü sanatçının bu hamlesi, akıllara gözlerden uzak ve bir o kadar da merak edilen özel hayatını getirdi. Başından geçen evliliklerin ardından özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Rafet El Roman'ın, özellikle Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızları Su Elnur ve Şevval El Roman, son dönemde güzellikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

Rafet El Roman, 1996 yılında güzellik yarışmasında tanıştığı manken Tuğba Altıntop ile evlendi. Ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2003 yılında boşandı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

22 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER!

Altıntop, evliliğin bitme nedenini Rafet El Roman'ın uçuk fantezilerine bağlamıştı. Bu evlilikten Su (2000 doğumlu) ve Şevvalnur (2003 doğumlu) adında iki kızı dünyaya geldi.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Rafet El Roman, tüm ilişkilerinden sonra çocuklarının anneleriyle sürdürdüğü dostane ilişkiye dikkat çekerek, "Hep birlikte yemekler yer, sohbet ederiz. Böyle uyumlu bir aile olmaya devam etmek istiyoruz" demişti. Sanatçının açıklamaları, özel hayatındaki bu detaylarla oldukça dikkat çekmişti.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

TUĞBA ALTINTOP'TAN GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DOĞUM GÜNÜ JESTİ DE GELMİŞTİ!

Geçtiğimiz aylarda Tuğba Altıntop'un, ünlü şarkıcının doğum gününü kutladığı anlar da gündem oldu. Ünlü çift, boşandıktan sonra uzun süre bir araya gelmemişti.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

22 YIL SONRA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ!

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, yıllar sonra ilk kez ünlü şarkıcının doğum gününde bir araya gelmişti.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

BENZERLİKLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

22 yıl sonra yeniden yan yana gelmeleriyle çok şaşırtan ikilinin yanı sıra, son olarak Şevvalnur annesi Tuğba Altıntop ile bir araya geldi.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Sosyal medya hesabından annesi ile olan karelerini paylaşan Şevvalnur El Roman'ın annesiyle olan benzerliği takipçilerinde şaşkınlığa yol açtı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Annesinin kopyası resmen", "Şıp demiş annesini burnundan düşmüş" yorumları yapıldı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.