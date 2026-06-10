Anne-baba yadigarı ev harabeye dönmüştü! Rafet El Roman çocukluk anılarını kurtarmak için düğmeye bastı…

"SEVENLERİME KAPIM HER ZAMAN AÇIK OLACAK"

Yeniden inşa edeceği bu özel mekanda sadece kendisi yaşamakla kalmayıp, kapısını onu seven herkese açacağını söyleyen ünlü isim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu evi, hatırladığım kadarıyla orijinal haline uygun şekilde yeniden inşa etmek istiyorum. Beni seven ve hatırlayan sizler, buralardan geçerken mutlaka uğrayın; çünkü sevenlerime kapım her zaman açık olacak. Bu kapı, ben olsam da olmasam da herkese açık kalacak. Size bunu anlatmak istedim, kendinize çok iyi bakın, sevgiler."