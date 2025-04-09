Trend Galeri Trend Magazin Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam'ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen'in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam'ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen'in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Münir Özkul ve Suna Selen, birlikte rol aldıkları "Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp, kısa süre sonra evlilik adımını atmışlardı. 14 yıl aynı yastığa baş koyan usta oyuncuların bir de dünyalar güzeli bir kızı oldu. Peki ünlü çiftin kızlarının da anne-babasının izinden gittiğini biliyor muydunuz? Meğer biricik kızları kendileri gibi oyunculukla uğraşıyormuş. İşte Münir Özkul ve Suna Selen'in kızları...