Trend Galeri Trend Magazin Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam'ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen'in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam'ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen'in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Münir Özkul ve Suna Selen, birlikte rol aldıkları "Leyleğin Ömrü" oyununda tanışıp, kısa süre sonra evlilik adımını atmışlardı. 14 yıl aynı yastığa baş koyan usta oyuncuların bir de dünyalar güzeli bir kızı oldu. Peki ünlü çiftin kızlarının da anne-babasının izinden gittiğini biliyor muydunuz? Meğer biricik kızları kendileri gibi oyunculukla uğraşıyormuş. İşte Münir Özkul ve Suna Selen'in kızları...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 11:02
Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam’ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen’in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Hababam Sınıfı serisindeki Özel Çamlıca Lisesi'nin tatlı sert müdür yardımcısı "Kel Mahmut" karakteriyle hafızalara kazınmıştı Münir Özkul...Mavi Boncuk, Bizim Aile, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Gırgıriye ve Görgüsüzler gibi sayısız filmde rol almıştı. Yer aldığı filmlerde babacan rolleriyle tanınan Münir Özkul, özel hayatında çapkınlığı ile meşhurdu. Gelin Münir Özkul'un hayatına bir göz atalım.

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam’ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen’in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta isimlerinden Münir Özkul 93 yaşındaydı. Münir Özkul uzun yıllardır KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele ediyordu.

Münir Özkul tiyatro kökenli olsa da sinema ile ünlendi.

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam’ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen’in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

En bilinen rollerinden biri onunla özdeşleşen Hababam Sınıfı serisindeki tatlı-sert okul müdürü Kel Mahmut tiplemesi oldu. 400'e yakın filmde rol aldı.

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam’ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen’in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

Adile Naşit'le beraber oynadığı filmlerle Türk sinemasının unutulmaz ikililerinden oldu.

Anne-babasının izinden gitmiş... Yeşilçam’ın ustaları Münir Özkul ve Suna Selen’in kendileri gibi oyuncu bir kızı olduğunu biliyor muydunuz? Duyunca şoke olacaksınız...

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.