Trend
Galeri
Trend Magazin
Ufuk Beydemir'in sevgilisinden bebeğinin sağlık durumuna ilişkin endişelendiren açıklama: 'Çok erken doğmak istedi!'
Ufuk Beydemir'in sevgilisinden bebeğinin sağlık durumuna ilişkin endişelendiren açıklama: "Çok erken doğmak istedi!"
İlk kez baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir'in sevgilisi Hollandalı sanatçı Sharon Kovacs, hamileliğinde yaşadığı ciddi komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bebeğinin erken doğma riski bulunduğunu açıklayan Kovacs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi.
Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 19.11.2026 09:38