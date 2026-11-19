BEBEĞİNİN VE SEVGİLİSİNİN SON DURUMUNU AÇIKLAMIŞTI

Ufuk Beydemir son olarak hastane odasından paylaşım yapmıştı. Bebeğinin ve sevgilisinin sağlık durumunu açıklayan Beydemir, "Bugün o kadar çok dua ve güzel mesaj geldi ki... Hepsine tek tek cevap veremiyorum ama her birini okudum. Çok teşekkür ederim. Şimdilik her şey yolunda. Sharon da bebeğimiz de gayet iyi. Doktorlar doğumu olabildiğince ertelemeye çalışıyor, bir süre hastanede kalacağız ama gidişat iyi. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.