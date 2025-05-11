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Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! "Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı..."

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca anneler gününde yaptığı paylaşımla tüm sevenlerini duygulandırdı. Hamilelik süreci boyunca hayranları ile her adımını paylaşan ünlü isim bu günde de samimi itiraflarda bulundu. İşte Gizem Karaca'nın yürekleri ısıtan o paylaşımı...

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 11.05.2025 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 15:29
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı...

Bu sezon dizi tekliflerini kabul etmeyen Gizem Karaca, hamilelik dedikodularını kısa sürede doğrulamıştı.

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı...

Belli olan karnı ile ayna karşısındaki hallerini paylaşan 32 yaşındaki Gizem Karaca, kendi çektiği fotoğrafları şu notlarla paylaşmıştı:

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı...

"Hayatım boyunca Kilo alma Gizem! Projeye iyi hazırlanmalısın. Fit kalmalısın. Selülit oluşmasın aman. Cildin parlasın. Saçın uzamıyormu? Onu yeme bunu içme... VB... Peki şu an? Hiçbiri umrumda değil. En güzel, keyfli, özgür ve en güçlü dönemimdeyim gibi hissediyorum. Nerede benim kaymaklı peynir tatlım, yani ben değil de civcivin canı çekiyor hep."

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı...

İŞTE GİZEM KARACA'NIN SON HALİ!
Aynadan çektiği pozla karnının iyiyden iyiye büyüdüğü görülen ünlü oyuncu sevenlerinden büyük beğeni toplamıştı.

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı...

Ünlü isimden hamilelik sürecine dair son paylaşım ise büyük dikkat çekmişti. 'Hamilelik öğeleri' olarak not düştüğü paylaşımda takipçileri bir kez daha Gizem Karaca'nın samimiyetine övgüde bulundu.