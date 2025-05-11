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Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! "Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı..."
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı! "Senelerdir annelik yapıyorum ama bu sene farklı..."
Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca anneler gününde yaptığı paylaşımla tüm sevenlerini duygulandırdı. Hamilelik süreci boyunca hayranları ile her adımını paylaşan ünlü isim bu günde de samimi itiraflarda bulundu. İşte Gizem Karaca'nın yürekleri ısıtan o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 11.05.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 15:29