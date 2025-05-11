Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca heyecanını paylaştı | Video

Anne olmaya gün sayan Gizem Karaca anneler gününde yaptığı paylaşımla tüm sevenlerini duygulandırdı. Hamilelik süreci boyunca hayranları ile her adımını paylaşan ünlü isim bu günde de samimi itiraflarda bulundu. İşte Gizem Karaca'nın yürekleri ısıtan o paylaşımı...