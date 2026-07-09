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Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...
Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...
Büyük bir heyecanla 55 yaşında ikiz annesi olacağını müjdeleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz aylarda bebeklerini kaybetmişti. Yaşadığı büyük evlat acısının ardından derin bir sessizliğe gömülen Sayarı, sosyal medyadaki o paylaşımıyla suskunluğunu bozdu.
Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:37