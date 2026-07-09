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Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Büyük bir heyecanla 55 yaşında ikiz annesi olacağını müjdeleyen ünlü astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz aylarda bebeklerini kaybetmişti. Yaşadığı büyük evlat acısının ardından derin bir sessizliğe gömülen Sayarı, sosyal medyadaki o paylaşımıyla suskunluğunu bozdu.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 13:22 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 13:37
Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirerek sade bir düğünle dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz nisan ayında ikiz bebek beklediğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan ünlü isim, yeniden anne olacak olmanın sevincini yaşıyordu.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

"RABBİMİN HİKMETİNDEN SUAL OLMAZ"

Ancak Sayarı hakkında, herkesi üzen bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü astrolog, Instagram hesabından kolunda serum bağlı bir fotoğraf paylaşarak, "Rabbimin hikmetinden sual olmaz" notunu düşmüştü.

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Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

İDDİALARA AÇIKLAMA GELMEDİ

Nuray Sayarı'nın bu paylaşımı, bazı kesimler tarafından "ikiz bebeklerini kaybetti" şeklinde yorumlanmıştı. Kısa sürede yayılan ve sevenlerini derinden üzen bu iddialara karşı Sayarı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemişti.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Hakkındaki iddiaların ardından ünlü astrolog Sayarı, günler sonra ortaya çıktı. Eşi Ahmet Destan ile İstanbul'daki evinin bahçesinde bulunan havuzda keyif yapan ünlü astroloğun neşeli halleri dikkat çekti.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Yaşanan yoğun sürece değinen Sayarı, "İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul'daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine eşi Ahmet Destan ise "Sabahlar olmasın" diyerek Sayarı'yı öpücüklere boğdu.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

NELER OLMUŞTU?

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, 15 Ağustos'ta Ahmet Destan'la hayatını birleştirmişti.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Sayarı, kişisel sosyal medya hesabından sevenlerine hamile olduğunu açıklamıştı.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

İKİZ BEBEK BEKLİYORLAR!

Üstelik Sayarı, ikiz bebek beklediğini bu paylaşımla duyurmuştu.

Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Sayarı paylaşımının altına ise, "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah 'ol' der olur" notunu eklemişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör