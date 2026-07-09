Annelik sevinci kursağında kalmıştı! İkiz bebeklerini kaybeden astrolog Nuray Sayarı sessizliğini o paylaşımla bozdu...

Yaşanan yoğun sürece değinen Sayarı, "İnanılmaz yoğun bir yaz geçirdik. Yaza yeni girdik ama Avrupa da kavurdu bizi. Şimdi İstanbul'daki evimizdeyiz, güzel bir yaz bizi bekliyor, tatil başlasın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin üzerine eşi Ahmet Destan ise "Sabahlar olmasın" diyerek Sayarı'yı öpücüklere boğdu.