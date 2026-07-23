Trend Galeri Trend Magazin Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: "Bu tarih artık umutla anılacak"

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: "Bu tarih artık umutla anılacak"

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek vefat eden usta oyuncu Özlem Akınözü, ölüm yıl dönümünde adına açılan atölyeyle anıldı. Annesinin adını yaşatmak için düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Akın Akınözü, konuşmakta zorlandı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:59
Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

Hercai dizisindeki unutulmaz performansıyla gönüllere taht kuran başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü kanser nedeniyle 60 yaşında yaşama veda etmişti.

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

Uzun bir süredir kanserle mücadele eden Özlem Akınözü'nün ölümü genç oyuncuyu derinden sarstı.

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

UMUDUMU KAYBETTİM

Oyuncu annesinin ardından bu yürek dağlayan sözleri paylaşmıştı...

Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.
Çünkü ben seni kaybettim…
Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…
Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz "ÖZLEM"❤️
Oğlun

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Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

ANNESİNİN ADINA AÇILAN ATÖLYEDE DUYGU SELİ!

İki yıl önce büyük bir acı yaşayan oyuncu Akın Akınözü, annesi adına açılan atölyede duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlanan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Anneciğim bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü ama bugünden itibaren artık bu tarih sadece vedayla değil başkalarının hayatına umut aşılamakla da anılacak. Artık adın sadece tanıdığın değil hiç tanımadığın, hiç görmediğin insanlara da umut aşılamaya devam edecek. Sana, dokunduğun ve dokunmaya devam edeceğin tüm hayatlar için teşekkür ediyorum"

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

ANNESİNİ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFIYLA ANMIŞTI!

Annesini kaybetmenin acısını yaşayan başarılı oyuncu Akın Akınözü, yaptığı paylaşımla sevenlerine duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

Akınözü, çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

"İlk sevgilim, en gerçek sevgilim, ölümsüz sevgilim, sonsuz sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun"

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?
13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı.

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'de rol aldı.

Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: Bu tarih artık umutla anılacak

Akın Akınözü, daha annesinin acısını atlatamadan bir acı haberle daha sarsılmıştı. Geçen aylarda da amcasının ölümüyle sarsılmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevenlerini üzen Akınözü, amcasının fotoğrafını paylaşarak "Ah be yakışıklı amcam... Şu güzel gülüşüne ölüm hiç yakışmadı ki..." sözleriyle büyük acısını dile getirmişti.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör