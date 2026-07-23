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Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: "Bu tarih artık umutla anılacak"
Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: "Bu tarih artık umutla anılacak"
Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek vefat eden usta oyuncu Özlem Akınözü, ölüm yıl dönümünde adına açılan atölyeyle anıldı. Annesinin adını yaşatmak için düzenlenen törende duygusal anlar yaşayan Akın Akınözü, konuşmakta zorlandı.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 11:59