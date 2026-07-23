Annesi adına açılan atölyede duygu seli! Akın Akınözü’nün cümleleri boğazında düğümlendi: "Bu tarih artık umutla anılacak"

ANNESİNİN ADINA AÇILAN ATÖLYEDE DUYGU SELİ!

İki yıl önce büyük bir acı yaşayan oyuncu Akın Akınözü, annesi adına açılan atölyede duygusal bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlanan ünlü oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Anneciğim bugün seni uğurlayışımızın yıl dönümü ama bugünden itibaren artık bu tarih sadece vedayla değil başkalarının hayatına umut aşılamakla da anılacak. Artık adın sadece tanıdığın değil hiç tanımadığın, hiç görmediğin insanlara da umut aşılamaya devam edecek. Sana, dokunduğun ve dokunmaya devam edeceğin tüm hayatlar için teşekkür ediyorum"