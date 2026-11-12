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Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Oyuncu Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan'ın kızı Zeyno Karadağlı, son dönemdeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Sanatla iç içe bir ortamda yetişen 20 yaşındaki Zeyno, büyüdükçe değişen görünümünün yanı sıra yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

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DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:03
Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı, uzun yıllar boyunca rol aldığı dizi ve filmlerle Türk televizyonunun tanınan oyuncuları arasında yer aldı. Oyunculuk kariyerinin ardından farklı bir görev üstlenen Karadağlı, şimdilerde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak sanat dünyasındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı'nın gözlerden uzak büyüyen kızı Zeyno Karadağlı, geçtiğimiz aylarda 20. yaşını geride bıraktı. Usta oyuncu, kızının bir önceki yaş gününde sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik bir kareyle herkesi duygulandırmıştı. Karadağlı'nın samimi notuyla hafızalara kazınan o özel paylaşım, takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve sevgi dolu yorum alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı ile oyuncu Arzu Balkan'ın evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, yıllar içinde büyüyerek zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken genç bir isim haline geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı'nın gözlerden uzak büyüyen kızı Zeyno, son görüntüsüyle adeta sosyal medyanın gündemine oturdu.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Zeyno Karadağlı'nın son hali sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı takipçiler genç ismin babası Tamer Karadağlı'ya benzediğini söylerken, bazıları ise büyüdükçe annesi Arzu Balkan'a tıpatıp benzediğini ifade etti.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

YENİ YAŞINDAN YENİ KARE

Geçtiğimiz aylarda 20 yaşına giren Zeyno Karadağlı, son halini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

YENİ KARE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

Zeyno Karadağlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında ise zarafeti adeta göz kamaştırdı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

SANATLA İÇ İÇE BİR EĞİTİM GÖRÜYOR

Zeyno Karadağlı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi'nden mezun olmanın gururunu yaşamıştı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeyno Karadağlı, yetenekli bir piyano sanatçısı olarak dikkat çekiyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Şimdilerde üniversitede konservatuvar eğitimi alan Zeyno Karadağlı, hem eğitim hayatındaki başarısı hem de yeteneğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Zeyno Karadağlı, sosyal medya hesabından son olarak sahne performansından bir kare paylaşmıştı. Zarif görüntüsü ve sahnedeki öz güveniyle dikkat çeken genç isim, konservatuvar eğitimindeki başarısını sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

İlk yıllarında Ferhunde Hanım ve Kızları adıyla 288 bölüm yayınlanan dizi, 1995 yılında İnterstar'a geçmesiyle birlikte Ferhunde Hanımlar adını almış ve 13 Ocak 1999 tarihine kadar yayınlanan 1069. bölüm ile gönülleri fethetmişti. 7 sezon süren uzun oluklu dizi Ferhunda Hanımlar şimdilerde de severek hayranlıkla izlediğimiz birçok oyuncunun kariyerinde bir ilktir. Bu isimlerden biri de Tamer Karadağlı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Ekranların en uzun soluklu ve televizyon dizilerinden Ferhunde Hanımlar Türkiye'de yayınlanan ilk günlük dizi olarak da Türk dizi tarihinde önemli bir yer edinmişti. Oyuncu kadrosu ile hafızalara kazınan Ferhunde Hanımlar sosyal medyanın markajına takıldı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Yaşı yetmeyenlerin ilgisini çekmeyi de başaran Ferhunde Hanımlar'ı yeniden gündeme getiren ise Tamer Karadağlı'nın paylaşımı oldu. Tamer Karadağlı, Ferhunde Hanımlar dizisindeki partneri İpek Çeken ile Ankara'da buluşmuştu.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı'nın 'yeni bir Selçuk - Nevzat klasiği' notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. İşte uzun bir zaman sonra biraraya gelen Ferhunde Hanımlar'ın Selçuk ile Nevzat'ı...

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Tamer Karadağlı Ankara'da doğup büyümüş ve çocukluk ile gençlik yıllarının bir kısmını Amerika'da geçirmişti. 17 yaşında kendi isteğiyle Türkiye'ye geri dönen Tamer Karadağlı, konservatuvar eğitimini de Ankara'da almış ve mezun olur olmaz Ferhunde Hanımlar adlı efsane dizide rol alarak seyirci karşısına çıkmıştı. Günlük dizide Dt. Selçuk karakterini oynayan Tamer Karadağlı, ailenin küçük kızı Nevzat'ın eşini oynuyordu.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Karadağlı, aynı zamanda okul arkadaşı olan ilk partneri İpek Çeken ile mutlaka buluşuyor. O buluşmalardan birini ünlü oyuncu sosyal medyada, "Yeni bir Selçuk-Nevzat klasiği" notuyla paylaşmıştı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

İkiliye Karadağlı'nın Ankara'da yaşayan ve piyano bölümü öğrencisi olan kızı Zeyno Karadağlı da eşlik etmişti.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Ferhunde Hanımlar'ın Nevzat'ı İpek Çeken'in son hali ise "Ne güzel yaş almışsınız" yorumlarını aldı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

Şimdilerde 57 yaşında olan İpek Çeken de sık sık sosyal medya hesabından eski günleri yad eden paylaşımlarda bulunuyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

90'lı yıllara damga vuran Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizilerinden dostlarıyla biraraya gelen İpek Çeken bu kareleri takipçileri ile paylaşıyor.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı
Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

İpek Çeken daha önce 1993 yılından bu kare ile Ferhunde Hanımlar tbt'si yapmıştı.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

İpek Çeken'den Ferhunde Hanımlar'ın Müjgan'ı Hülya Gülşen Irmak ile bu kare gelmişti.

Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı’nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı

İpek Çeken, Prof. Dr. Mehmet Zülküf Önal ile evli ve bir kızı bulunuyor.