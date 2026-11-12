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Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı
Annesi Arzu Balkan, babası Tamer Karadağlı! Zeyno Karadağlı'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı
Oyuncu Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan'ın kızı Zeyno Karadağlı, son dönemdeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Sanatla iç içe bir ortamda yetişen 20 yaşındaki Zeyno, büyüdükçe değişen görünümünün yanı sıra yeteneğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 08:03